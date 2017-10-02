Амурского таможенника осудили за то, что он не обнаружил золото у гражданина Китая

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Сотрудник Благовещенской таможни, осуществляя контроль, не обнаружил у китайца больше полукилограмма золота, которое тот попытался вывезти из России. Его осудили за халатность.

Дело рассмотрели в Благовещенском городском суде, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Государственного таможенного инспектора Благовещенского таможенного поста признали виновным в халатности. Установлено, что инспектор не выявил факт того, что гражданин Китая незаконно вывозил за рубеж 515,35 грамма золота. Контрабанду тот поместил в портмоне и в корпус сотового телефона. Вывоз драгоценного металла пресекли сотрудники областного УФСБ. За совершение указанного преступления суд назначил сотруднику таможни штраф в размере 50 000 рублей.

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#происшествия #суды

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Василий Кленин