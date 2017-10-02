Благовещенск оказался на 18-м месте в рейтинге убитых дорог

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Дорожная инспекция ОНФ обновила рейтинг дорог 110 городов России. По сравнению с прошлым годом Благовещенск опустился на 4 пункта. Основная проблема у благовещенских дорог – непролитые трещины, говорят активисты.

По сравнению с другими городами России в 2015 году активисты ОНФ поставили высокую оценку дорогам столицы Приамурья. Тогда город был на 14-м месте в рейтинге убитых дорог, а сейчас занимает 18 позицию. На последнем месте оказалась Махачкала. Лучшие дороги в стране строят в Тюмени.

В первую очередь эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценивали усилия местных властей по содержанию дорог и насколько внимательно они прислушиваются к мнению граждан о том, какие дороги нуждаются в первоочередном ремонте.

По итогам рейда участники инспекции направили запросы в администрации муниципальных образований, в отдельных случаях – в прокуратуры субъектов с перечнем обнаруженных дорожных дефектов и требованием их устранить. Из некоторых регионов уже приходят ответы, в которых говорится об устранении недостатков. Также при оценке качества дорог измерялись такие дефекты, как ямы, колеи и разрушение верхнего слоя покрытия, просадка и выступ люка и решетки ливневой канализации, необработанные швы и трещины.

В Благовещенске в этом году инспекция завершила работу 8 сентября.

С декабря 2016 года эксперты Народного фронта оценили качество дорог в 84 субъектах РФ, побывали более чем в 110 городах, проехали 63 тысячи километров по дорогам федерального, регионального и муниципального значения. Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, участков, которые они уже инспектировали ранее, в 2015–2016 годах, а также состояние тех участков, которые местные жители добавили на карту убитых дорог.