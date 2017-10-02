Пассажирский порт «АмурАССО» стал объектом наследственных войн

Вокруг пассажирского порта «АмурАССО» как за объект наследства разворачивается война. В отсутствие генерального директора уволили двух его замов, а третий занял пост руководителя. Уволенные говорят о рейдерском захвате «АмурАССО». При этом вопрос о наследовании 75-процентного пакета акций остается открытым.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с 3 на 4 марта в Москве после продолжительной болезни скончался известный в Амурской области бизнесмен, председатель правления ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Владимир Сушков. После его смерти доверительным управляющим наследственной массы (а это, в частности, 75 % акций пассажирского порта «АмурАССО») стала Елена Юрьевна Андрейченко-Митр. Назначена она была московским нотариусом. Доверительному управляющему на шесть месяцев передаются в управление все активы. Его задача следить за тем, чтобы наследство сохранилось в полном объеме. После этого срока имущество либо передается наследникам, либо, если наследство оспаривается, начинается судебное разбирательство.

Владимир Курякин: произошел рейдерский захват предприятия

Заместитель генерального директора компании Владимир Курякин сообщил, что в выходные произошел рейдерский захват пассажирского порта «АмурАССО» другим заместителем гендиректора Сергеем Курочкиным, которого представили как нового гендиректора предприятия. При этом Владимир Михайлович опасается, что Елена Андрейченко-Митр использовала должность доверенного управляющего в своих целях.

«Она не просто управляла, но начала активно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия. За это время она пыталась сместить генерального директора, директоров предприятий – "АмурАССО-Сервис", "Транспортной компании АмурАССО". Последнюю возглавил ее родной брат Андрейченко Евгений Юрьевич», – пояснил Владимир Курякин.

Он также добавил, что Елена Юрьевна как доверительный управляющий создала несколько новых предприятий, учредителями которых являются ее родственники и Сергей Курочкин.

В реестре Федеральной налоговой службы указаны три фирмы, которые были созданы в один день,13 сентября 2017 года: учредителем ООО «Управляющая компания АмурАССО» является Юрий Андрейченко, ООО «Атлас-АмурАССО» – Елена Андрейченко-Митр и Сергей Курочкин, ООО «Армада–АмурАССО» – они же.

«Вот сейчас Курочкин – генеральный директор пассажирского порта "АмурАССО". А не получится ли так, что он выведет имущество в эти компании, где они учредители?» – предполагает Владимир Михайлович. По его мнению, полугодовой срок полномочий Елены Андрейченко-Митр уже истек, но она заявила, что его продлили.

В субботу, 30 сентября, по словам Владимира Курякина, произошла попытка рейдерского захвата пассажирского порта «АмурАССО».

«Они пытались занять здание, но здесь мы все были, здание отстояли. Была милиция. И вроде как мы договорились отложить всё до понедельника, когда вернется генеральный директор Александр Лазуткин, и в спокойной обстановке решить все вопросы, – продолжил Владимир Курякин. – Но в воскресенье, в 22 часа, приходят Андрейченко-Митр, Курочкин, отстраняют охрану, вскрывают дверь кабинета гендиректора. Мы подошли позже – я, еще один заместитель генерального директора, начальник охранного агентства. Нас уже не пускают, ссылаясь на то, что мы уволены.

Потом вызвали сотрудников Росгвардии, которые, приехав, заявили о вооруженном захвате здания «АмурАССО», хотя никакого захвата не было. Потом приехали следователи, министр областного правительства. Показали документы о том, что власть сменилась: гендиректором становится Курочкин Сергей Евгеньевич. Показали запись в реестре налоговом. А нам – мне и еще одному заместителю гендиректора – заявили, что мы уволены».

В реестре ФНС действительно указано, что генеральным директором ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» является Сергей Курочкин. Дата внесения записи – 29 сентября. На следующий день, 30 сентября, представители нового руководства пришли в здание.

«Чтобы назначить нового генерального директора, нужно собрать всех акционеров, но некоторые даже не знали о собрании и перевыборах, – пояснил Владимир Курякин. – Собрание провели в узком кругу. Была Андрейченко, которая в качестве управляющего имеет больше 70 процентов акций, и еще один учредитель – Александр Селин. Они и выбрали нового генерального директора. Но нового руководителя должен утвердить совет директоров, а этого тоже не произошло».

Елена Андрейченко-Митр: назначение Курочкина – воля Владимира Сушкова

Доверительный управляющий Елена Андрейченко-Митр убеждена, что избрание Сергея Курочкина совершенно законно, тогда как сторонники бывшего генерального директора всячески препятствуют его работе.

Она пояснила, что основатель предприятия и мажоритарный акционер Владимир Сушков завещал всё имущество своему младшему сыну. У него также имеется старшая дочь Юлия, которой он еще при жизни передал ей определенные активы, недвижимость. Но Юлия Владимировна это завещание решила оспорить в судебном порядке. Она является супругой гендиректора АмурАССО Александра Лазуткина.

«Пока нет на руках свидетельства о праве наследования, назначается доверительный управляющий, – пояснила Елена Юрьевна. – После длительных процедур, с согласия наследника, вдовы нотариус утвердил мою кандидатуру. Это произошло 23 марта 2017 года».

Придя на предприятие, Елена Юрьевна, по ее словам, встретила противодействие со стороны гендиректора Александра Лазуткина и его . «Мне длительное время не предоставляли бухгалтерские документы, давали договоры подписанные задним числом, не давали проводить аудиторскую проверку», – заявила Елена Андрейченко-Митр.

Она неоднократно повторяла корреспонденту ИА «Амур.инфо», что несет материальную ответственность за наследственные активы. «Возникла угроза деятельности предприятия. Они сорвали заключение контракта в июле. Сейчас под угрозой срыва большой контракт на пять лет. Поэтому мы были вынуждены пойти на смену руководства».

Елена Юрьевна отрицает, что не все акционеры были предупреждены о собрании, на котором проводилось переизбрание гендиректора. Она пояснила, что, поскольку голосовала 75-ю процентами акций, то могла провести решение о переизбрании гендиректора при любом количестве акционеров. По ее словам, всего их 15, в голосовании участвовали пять бюллетеней.

Решение о проведении собрания было принято 7 августа, само собрание состоялось 3 сентября. После этого оппоненты обжаловали решение в суде, но 27 сентября апелляционный суд в Хабаровске их жалобу не удовлетворил. И 29 сентября имя нового гендиректора было внесено в реестр налоговой службы.

На следующий день – 30 сентября – Сергей Курочкин попытался попасть в кабинет генерального директора. «Ему это было необходимо, чтобы организовывать рабочий процесс. Он еще не знал график выхода судов, какие суда выходят, что с затоном. Мы же не можем указывать генеральному директору, когда ему работать», – пояснила Елена Юрьевна.

Также она пояснила, что генерального директора совет директоров не должен утверждать. Для выборов достаточно решения собрания акционеров.

По словам доверительного управляющего, это было не только ее решение, но и воля Владимира Сушкова. «И это многие знали, – заявила Елена Андрейченко-Митр. – В ноябре он вызывал Курочкина к себе. В апреле должны были провести собрание по избранию Курочкина, но, к сожалению, Владимир Николаевич не дожил».

Также она добавила, что заявление о том, что ее полномочия истекли, неверны. «По первоначальному договору стоит дата – 5 сентября. Однако дополнительное соглашение гласит, что, если наследники не получат свидетельство о праве наследования, то договор считается пролонгированным на тот же срок, на тех же условиях. Наследник свидетельство не получил, потому что имеется решение суда о приостановлении наследства. Это решение вынесено, потому что дочь – Юлия Лазуткина – пытается оспорить завещание в суде», – пояснила Елена Андрейченко-Митр.

В субботу, 30 сентября, Сергей Курочкин попытался попасть в кабинет гендиректора. То, что в это время в городе не было Александра Лазуткина, по словам доверительного управляющего, это совпадение. По поводу соглашения о переносе решения вопроса на понедельник, у нее также имеется альтернативная точка зрения. «Это была скорее инициатива Владимира Курякина. Сначала мы согласились – хотя, я всё время была против. Кого мы должны ждать? Приедет Лазуткин, и мы ему сообщим, что расторгаем с ним контракт. Новому генеральному директору нужно было срочно решать организационные вопросы работы предприятия», – пояснила Елена Андрейченко-Митр.

Александр Лазуткин: это каменный век!

Генеральный директор Александр Лазуткин утверждает, что до последнего времени не знал о том, что его сместили.

«Я не был в городе. Что я знаю: непонятные люди взломали дверь в мой кабинет, охранника скрутили. Есть цивилизованные методы – если бы меня ознакомили с тем, что поменялось руководство. Знакомят меня с документами, я расписываюсь, что ознакомлен. Отдаю печати и ключи, забираю свои вещи – и всё, нет проблем, мы живем в XXI веке, – пояснил Александр Лазуткин. – Я улетел в командировку в Москву, люди узнали об этом, в 11 часов ночи врываются. Это каменный век!».

Он пояснил корреспонденту, что уже приехал в город. Планирует писать заявление в полицию, но сначала хочет попробовать попасть в кабинет, чтобы увидеть всё своими глазами.

Кроме того, Александр Лазуткин сомневается в легитимности выборов нового гендиректора. «Его можно избрать на внеочередном собрании акционеров. Однако, имеется решение суда, которое запрещает проводить собрание. Возможно, его провели задним числом. Акционеры о собрании не знали», – заявил он.