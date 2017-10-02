По востоку снег, на юге без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября

Фото: ya.clan.su

3 октября, во вторник, в Амурской области ночью и днем ожидается небольшая облачность, местами по востоку пройдет снег, мокрый снег. Ветер подует с северо-запада, его скорость составит 2-7 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров.

Температура ночью опустится до 4...9 градусов ниже нуля, местами поднимется до плюс 1. Днем будет +5...+10, местами по северу – около 0 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Северо-западный ветер разовьет скорость 7-12 метров в секунду. Температура ночью – 0...2, днем – 7...9 градусов тепла.