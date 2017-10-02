Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:16 16

Бывший хозяин кота-экстрасенса будет судиться с Иваном Ургантом

Бывший хозяин кота-экстрасенса будет судиться с Иваном Ургантом

Бывший владелец благовещенского кота-экстрасенса Дмитрий Макаров направил претензию Первому каналу. Об этом молодого человека попросил сам кот после просмотра программы «Вечерний Ургант». Несмотря на то, что хозяин и чудо-животное не виделись уже восемь месяцев, мурлыка до сих пор передаёт ему свои мысли. Кот ментально выразил недовольство тем, что в программе затронута его репутация.

В феврале этого года Иван Ургант в эфире Первого канала назвал сумасшедшим бывшего хозяина самого дорогого кота. Также он затронул репутацию пушистика Чарли Уткинса, демонстрируя его фотографию с изображением лица психотерапевта Анатолия Кашпировского.

«После выхода в эфир программы мне поступило более 40 звонков о том, что я сумасшедший. Где доказательства? Я ведь не состою в психиатрической больнице. Я бы не заострил своего внимания, если бы кот не сообщил мне об этом. Передачу в записи, видимо, смотрела его новая хозяйка, и кот услышал, что речь идёт про него в оскорбительной форме. Чарли однозначно сказал, что с этим нужно что-то делать. Ведь он не рядовой кот, а известный и уникальный на весь мир. Почему Ургант позволяет свои фантазии прикреплять к моему коту? Поэтому я и кот просто отстаиваем свои позиции», – сообщил бывший хозяин кота-экстрасенса Дмитрий.

Претензию Первому каналу представитель Дмитрия Игорь Волобуев отправил 29 сентября с просьбой снять новую передачу о коте-экстрасенсе и опровергнуть предыдущие данные. Тогда, по словам молодого человека, проблема будет снята. Если письмо проигнорируют, то бывший хозяин намерен обращаться в суд.

Сейчас самый дорогой кот живёт хорошо и уже отработал деньги, которые заплатила за него новая владелица, рассказал Дмитрий. Это 5 миллионов рублей. Правда, надеяться на экстрасенсорное потомство Чарли не приходится – он давно кастрирован.

Тем временем у кота Чарли нашлись мама и брат. Последний тоже обладает экстрасенсорными способностями, сейчас ему ищут нового владельца, который готов заплатить за него не менее 5 миллионов рублей.

Ранее эти коты жили у родственников Дмитрия. Но мурлыки попросили, чтобы их отдали бывшему владельцу кота Чарли. В итоге оба хвостатых теперь живут у Дмитрия Макарова. Знает ли кот-экстрасенс о том, что у него нашлись мама и брат, неизвестно, отметил мужчина.

«Я всю жизнь собирал этих котов. Находил на улице, на помойках. У меня их целый зоопарк. За мою любовь к котам это счастье мне и прилетело. Сейчас могу позволить себе и не работать (смеётся). Жить с котами очень хлопотно. Порой сложно понять, чьи мысли сейчас прозвучали – мои или кота», – рассказал Дмитрий.

Просмотров всего: 1257

#животные #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    все оч плохо

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    "Это просто чушь какая -то.." (С)

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    1 час назад

    Похоже нам втирают какую-то дичь

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Не успевают психиатры за всеми уследить.

    Ох, не успевают...

  • Rik

    Rik
    1 час назад

    Бывшему владельцу кота надо СРОЧНО обратиться за помощью в лечебное учреждение!!! Человек конкретный псих!

  • ПетровiЧ

    ПетровiЧ
    1 час назад

    В дурке сидят те кто спалился, но тут конкретно.

  • Алиса65

    Алиса65
    56 минут назад

    С жиру бесятся....

  • ЛиСа

    ЛиСа
    52 минуты назад

    Осень. обострение.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    50 минут назад

    ну .. для того, чтобы Доказать обратное - всего лишь потребуется Доказать, что кот действительно обладает экстросенсорными способностями.

    Тут можно поставить эксперимент с участием экспертов и понятых.

    В случае неудачи - вкатать статью за мошенничество, всучить котэ обратно хозяину и заставить компенсировать обратные убытки, возмещения всяких там моральных и деловых ущербов (в том числе и от клиентов)

    кажись всё просто. и такие миллион баксов всё ещё ждут своего обладателя-экстрасенса до сих пор насколько мне известно, тестов Рэнди и Гудини ещё никто не проходил.

  • Нина14312

    Нина14312
    49 минут назад

    Хайпожоры проклятущие!

  • ММС

    ММС
    48 минут назад

    Если вас выписали с психушки, то это совсем не значит, что вы здоровы, вы просто стали одним из нас.

  • Нина14312

    Нина14312
    48 минут назад

    Доказать что кот передает ему мысли? И как вы это будете делать и кто эксперт в этом вопросе?

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    35 минут назад

    Двоюродный брат Куклачёва. Эксперт в кити-экзорцизме. Я думаю разгадку нужно искать там. Мы так своего кота лечили 5 лет назад, когда он над кроватью стоял на потолке и говорил не когачим голосом. Нам тогда сказали, что наш кот потомственный отрекшийся-бродяга. Как оказалось он имел потомство, которое позже были отданы в хорошие руки людям индиго, чьи мысли и работа мозга отличалась от обычных людей. Один из этих котенков попал нашему герою, кот вырос и связал свое сознание со своим хозяином. Но что бы хозяин мог отпустить его, коту необходимо вступить было в кошаче-человеческий акт. После хозяин спокойно мог избавится от кота-бродяги. В нашем случае он был продан за 5000000 руб.

  • karlik nos

    karlik nos
    31 минута назад

    где такую шмаль забойную продают!? )))

  • ФИО

    ФИО
    24 минуты назад

    было бы весело понаблюдать....как человек в суде докажет, что кот ему сообщил, мол, унижен заявлениями Урганта. Оскорбленные "Матильдой", мыслеобменники с котами...куда мы катимся

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    21 минута назад

    Макаров угарает)))) молодец

Показать все (16) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Победителем на благовещенской выставке кошек стал усатый из Астаны
Общество 5

Благовещенские пожарные угостили кашей пожилых постояльцев дома-интерната

вчера, 17:41
Общество 100

Благовещенцы продолжают испытывать на прочность новую детскую площадку
Общество 2

Ученики благовещенского лицея помогли детдомовцам