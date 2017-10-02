Бывший хозяин кота-экстрасенса будет судиться с Иваном Ургантом

В феврале этого года Иван Ургант в эфире Первого канала назвал сумасшедшим бывшего хозяина самого дорогого кота. Также он затронул репутацию пушистика Чарли Уткинса, демонстрируя его фотографию с изображением лица психотерапевта Анатолия Кашпировского.

«После выхода в эфир программы мне поступило более 40 звонков о том, что я сумасшедший. Где доказательства? Я ведь не состою в психиатрической больнице. Я бы не заострил своего внимания, если бы кот не сообщил мне об этом. Передачу в записи, видимо, смотрела его новая хозяйка, и кот услышал, что речь идёт про него в оскорбительной форме. Чарли однозначно сказал, что с этим нужно что-то делать. Ведь он не рядовой кот, а известный и уникальный на весь мир. Почему Ургант позволяет свои фантазии прикреплять к моему коту? Поэтому я и кот просто отстаиваем свои позиции», – сообщил бывший хозяин кота-экстрасенса Дмитрий.

Претензию Первому каналу представитель Дмитрия Игорь Волобуев отправил 29 сентября с просьбой снять новую передачу о коте-экстрасенсе и опровергнуть предыдущие данные. Тогда, по словам молодого человека, проблема будет снята. Если письмо проигнорируют, то бывший хозяин намерен обращаться в суд.

Сейчас самый дорогой кот живёт хорошо и уже отработал деньги, которые заплатила за него новая владелица, рассказал Дмитрий. Это 5 миллионов рублей. Правда, надеяться на экстрасенсорное потомство Чарли не приходится – он давно кастрирован.

Тем временем у кота Чарли нашлись мама и брат. Последний тоже обладает экстрасенсорными способностями, сейчас ему ищут нового владельца, который готов заплатить за него не менее 5 миллионов рублей.

Ранее эти коты жили у родственников Дмитрия. Но мурлыки попросили, чтобы их отдали бывшему владельцу кота Чарли. В итоге оба хвостатых теперь живут у Дмитрия Макарова. Знает ли кот-экстрасенс о том, что у него нашлись мама и брат, неизвестно, отметил мужчина.

«Я всю жизнь собирал этих котов. Находил на улице, на помойках. У меня их целый зоопарк. За мою любовь к котам это счастье мне и прилетело. Сейчас могу позволить себе и не работать (смеётся). Жить с котами очень хлопотно. Порой сложно понять, чьи мысли сейчас прозвучали – мои или кота», – рассказал Дмитрий.