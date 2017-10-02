Многочисленные санитарные нарушения выявили в амурской колонии № 3

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Прокуратура провела проверку в исправительной колонии № 3 УФСИН по Амурской области. В результате были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заместителя начальника колонии привлекли к административной ответственности.

Так, в колонии в смывах с кухонного и столового инвентаря, посуды обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как сообщает прокуратура Амурской области, это свидетельствует о неэффективности санитарной обработки. Также выяснилось, что в отдельных комнатах для приема пищи отсутствуют условия для мытья посуды, допущены грубые нарушения мойки и обработки посуды, нет дезинфицирующих средств.

По данным фактам в отношении замначальника колонии № 3 возбудили дело об административном правонарушении. Ему объявили предупреждение. В итоге санитарные нарушения в колонии были устранены.