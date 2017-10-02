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сегодня, 12:09 11

Из-за неполадок на котельной в домах жителей села Малиновка до сих пор нет тепла

Из-за неполадок на котельной в домах жителей села Малиновка до сих пор нет тепла

Жители села Малиновка Бурейского района не могут дождаться, когда в селе дадут отопление. Люди рассказывают, что за окном идет дождь со снегом, а в домах все еще не появилось тепло. По словам сельчан, проблема заключается в котельной, у которой еще в мае отвалилась труба и до сих пор ее не заменили.

Люди пожаловались, что по всей области начался отопительные сезон, но Малиновку это не коснулось. «На улице 3 градуса, идёт продолжительный дождь со снегом. Рядом находятся школа, детский сад… Люди просто не знают, что делать. Прогресс, Райчихинск давно ощущают тепло в своих квартирах. Мы разве не люди?» – высказался местный житель.

Сельская котельная находится в муниципальной собственности, но ее арендует частное лицо, которое и должно проводить ремонты на котельной и устранять неполадки.

«Труба от времени просто отвалилась в мае, и он никак не производит обслуживание, чтобы устранить все неполадки. Неизвестно, что вообще творится внутри самой котельной. На все звонки и другие просьбы данное лицо просто всех игнорирует. Даже новую трубу покупал не он, а выделялись деньги бюджета, так как понимают, что это не шутки заморозить село. Даже после покупки трубы он ее не ставит. Школа, детский сад, все просто мерзнут в бетонных коробках. Все знают, что такое лечить ребёнка, кто ответит за это? Дело даже не в том, что не начали отапливать, не провели даже работы по подготовке. Новобурейск тоже находится без тепла. Из всего, что должны были сделать, это закачали ледяную воду в трубы», – сказал сельчанин.

Тем временем ситуацию прокомментировали в областном министерстве ЖКХ. Там подтвердили, что действительно котельная находится в аренде у индивидуального предпринимателя, но проблема должна решиться уже сегодня.

«В селе Малиновка Бурейского района установка трубы на котельной была затруднена из-за погодных условий – сильного ветра. Установка трубы будет завершена сегодня, после чего в домах села появится тепло. В поселке Новобурейский отопительный период начался 29 сентября 2017 года», – прокомментировал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Просмотров всего: 326

#ЖКХ

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    По словам сельчан, проблема заключается в котельной, у которой еще в мае отвалилась труба и до сих пор ее не заменили.



    Вот это министерство ЖКХ , все лето готовились к отопительному сезону, ремонтировали ...

  • Шерри

    Шерри
    2 часа назад

    Где начался отопительный сезон в Новобурейске..... Половина домов сидят без отопления... В квартирах холодина.... За лето не могли теплотрассу отремонтировать, взялись трубы тянуть неделю назад...И ВСЁ У НИХ ПОД КОНТРОЛЕМ. ....

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Шерри

    Где начался отопительный сезон в Новобурейске..... Половина домов сидят без отопления... В квартирах холодина.... За лето не могли теплотрассу отремонтировать, взялись трубы тянуть неделю назад...И ВСЁ У НИХ ПОД КОНТРОЛЕМ. ....



    Каждогодичный бардак.

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Имуществом сейчас кто распоряжается? ЖКХ? вроде нет. Поступила жалоба-устранили. Причем тут Гордей

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ответственный за область, а то привыкли все в аренду раздавать, да бабло собирать, нихрена не следят за происходящим.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Просто никто не знает сути, по привычке хаят власть

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Министру ЖКХ неполное соответствие. И должно быть реагирование со стороны прокуратуры. А то с мая месяца Барсика за коки тянули и только в октябре опомнились. Абсолютный бардак.

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    2 часа назад

    Антон Макаров

    Просто никто не знает сути, по привычке хаят власть



    Кто хает? Вертекс? Да этот троль на всех ветках только и делает что "хаит". По поводу и без. Сергей Труш в работе

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Антон Макаров

    Просто никто не знает сути, по привычке хаят власть



    а власть как обычно - не при чём .

    ищите стрелочника .

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Антон МакаровПросто никто не знает сути, по привычке хаят власть


    Интересно, а какая суть может быть в том, что отопительный сезон в целом поселке фактически сорван?

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    В России стрелочники это само население. У нас в Белогорске в м - рне Транспортный тепло дали, а сегодня оно пропало вместе с э/э и водой. Это у нас штатная ситуация, особенно по понедельникам.Двор попал, и хорошо ПОПАЛ под благоустройство. Так и останется на зиму бардак и разруха. Негде ходить, негде поставить машину, по двору валяются остатки бордюрной плитки(уже не знают куда её влепить), кучи земли и мусора. Мелюков, вам там не икается вместе с женой, которая сейчас ещё и депутат нашего м - рна??? Кстати , до сих пор на дверях домов висят объявления, что за сентябрь за воду платить не нужно, а заплатили, как миленькие, а вода, как была рыжая, так и осталась.

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Общество 6

Жильцы двух благовещенских многоэтажек почти неделю сидят без отопления и горячей воды
Общество 1

Военные Амурской области пока остаются без отопления
Общество 2

Во все белогорские многоквартирные дома поступило тепло
Общество 1

ЖКХ Белогорска подключается к теплу

29 сентября, 14:28