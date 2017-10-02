Из-за неполадок на котельной в домах жителей села Малиновка до сих пор нет тепла

Жители села Малиновка Бурейского района не могут дождаться, когда в селе дадут отопление. Люди рассказывают, что за окном идет дождь со снегом, а в домах все еще не появилось тепло. По словам сельчан, проблема заключается в котельной, у которой еще в мае отвалилась труба и до сих пор ее не заменили.

Люди пожаловались, что по всей области начался отопительные сезон, но Малиновку это не коснулось. «На улице 3 градуса, идёт продолжительный дождь со снегом. Рядом находятся школа, детский сад… Люди просто не знают, что делать. Прогресс, Райчихинск давно ощущают тепло в своих квартирах. Мы разве не люди?» – высказался местный житель.

Сельская котельная находится в муниципальной собственности, но ее арендует частное лицо, которое и должно проводить ремонты на котельной и устранять неполадки.

«Труба от времени просто отвалилась в мае, и он никак не производит обслуживание, чтобы устранить все неполадки. Неизвестно, что вообще творится внутри самой котельной. На все звонки и другие просьбы данное лицо просто всех игнорирует. Даже новую трубу покупал не он, а выделялись деньги бюджета, так как понимают, что это не шутки заморозить село. Даже после покупки трубы он ее не ставит. Школа, детский сад, все просто мерзнут в бетонных коробках. Все знают, что такое лечить ребёнка, кто ответит за это? Дело даже не в том, что не начали отапливать, не провели даже работы по подготовке. Новобурейск тоже находится без тепла. Из всего, что должны были сделать, это закачали ледяную воду в трубы», – сказал сельчанин.

Тем временем ситуацию прокомментировали в областном министерстве ЖКХ. Там подтвердили, что действительно котельная находится в аренде у индивидуального предпринимателя, но проблема должна решиться уже сегодня.

«В селе Малиновка Бурейского района установка трубы на котельной была затруднена из-за погодных условий – сильного ветра. Установка трубы будет завершена сегодня, после чего в домах села появится тепло. В поселке Новобурейский отопительный период начался 29 сентября 2017 года», – прокомментировал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.