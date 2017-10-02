Скончался бывший глава Зеи Анатолий Корыткин

Фото: admzeya.ru

В воскресенье, 1 октября, не стало экс-главы города Зеи Анатолия Корыткина. Он ушел из жизни в Благовещенске в возрасте 70 лет.

«Анатолий Александрович Корыткин за 18 лет на посту главы администрации города Зеи был грамотным руководителем высокого уровня, умел ориентироваться в сложной обстановке. Смело брал на себя решение любых вопросов жизнедеятельности города. Простой, открытый, честный человек, трудился с полной самоотдачей на благо нашего города», – сообщается на сайте администрации Зеи.

Как уточнили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе зейской администрации, прощание с Анатолием Корыткиным состоится в Благовещенске 3 октября. Оно пройдет с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале на улице Кузнечной.