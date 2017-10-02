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сегодня, 12:06 6

Скончался бывший глава Зеи Анатолий Корыткин

Скончался бывший глава Зеи Анатолий Корыткин
Фото: admzeya.ru

В воскресенье, 1 октября, не стало экс-главы города Зеи Анатолия Корыткина. Он ушел из жизни в Благовещенске в возрасте 70 лет.

«Анатолий Александрович Корыткин за 18 лет на посту главы администрации города Зеи был грамотным руководителем высокого уровня, умел ориентироваться в сложной обстановке. Смело брал на себя решение любых вопросов жизнедеятельности города. Простой, открытый, честный человек, трудился с полной самоотдачей на благо нашего города», – сообщается на сайте администрации Зеи.

Как уточнили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе зейской администрации, прощание с Анатолием Корыткиным состоится в Благовещенске 3 октября. Оно пройдет с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале на улице Кузнечной.

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#городская власть #Зея #память

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Комментарии
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  • DeathRow

    DeathRow
    2 часа назад

    Лучший глава администрации, который был в Зее...

  • Амур Алко

    Амур Алко
    2 часа назад

    добавлю:который был в Зее и Зейском районе. Соболезнования близким и родным....

  • zeya28

    zeya28
    2 часа назад

    Очень жаль. Соболезнования родным и близким.

  • ФИРСТЕП

    ФИРСТЕП
    1 час назад

    в Зейском районе тоже был хороший глава.. Чупров Сергей Александрович.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Замечательный человек, простой.доступный, на все обращения населения на раз - два реагировал, уважаемый народом человек.

    Помню, я приехала выпускница БГМИ в 1984 году, по утрам ходила на работу пешком по Мухина, и Корыткин шел пешком на работу, до Боровинского вместе ходили, разговаривали по дороге.

    Никакого высокомерия, чванства, очень приятный умный интелигентный человек, не на джипе ездил, пешком шел, с людьми общался.

    Наверное ему обязана, что не сбежала обратно в первый же год работы, очень поддержал в то время. Через два года квартиру в новостройке получила....

    Сейчас врачи только могут мечтать об этом.

    А какой чистый город был под его управлением!

    Соболезную семье и близким , утрата невосполнима, человек легенда.

  • DeathRow

    DeathRow
    1 час назад

    Чупрова, кстати, именно Корыткин пригласил в Зею, сначала Чупров был зам. главы в городе.

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