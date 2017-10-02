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2октября
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сегодня, 11:25 0

В Благовещенске осудили мужчину, занимавшегося подставными ДТП

В Благовещенске осудили мужчину, занимавшегося подставными ДТП
Фото: u24.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина промышлял инсценировкой автомобильных аварий, обманывая сотрудников Госавтоинспекции и страховые компании.

На счету горожанина 5 преступных эпизодов. Автомахинации он проворачивал с июля по август 2016 года. Мужчина вступал в сговор с другими людьми, совершая ДТП на заранее обговоренных условиях. Целью было получение выплат от страховых компаний.

В подставах участвовали автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, Mitsubishi, Toyota, «ГАЗ».

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, перед судебным заседанием горожанин возместил причиненный своими действиями ущерб. В итоге уголовное дело в отношении него было прекращено. Мужчина должен будет заплатить судебные штрафы по каждому из пяти эпизодов – по 20 тысяч рублей.

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#ДТП #закон #криминал #суды #транспорт

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