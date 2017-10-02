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Жильцы двух благовещенских многоэтажек почти неделю сидят без отопления и горячей воды

Жильцы двух благовещенских многоэтажек почти неделю сидят без отопления и горячей воды
Фото: 29.Ru

Многоквартирный дом в Благовещенске остался без отопления и горячей воды. 28 сентября, когда в городе начался отопительный сезон, в квартирах жильцов ненадолго появилось тепло, но через полчаса исчезло вместе с горячей водой. По словам жильцов, люди обращались в различные инстанции, но никаких изменений нет.

Как рассказал житель дома № 53 по улице Зейской, без воды и тепла люди сидят почти неделю. Дом – девятиэтажный, с четырьмя подъездами. Отключение произошло 28 сентября, заранее об этом никого не оповещали. Батареи в этом доме стали теплыми, но не более чем на полчаса.

Сейчас жителям приходится пользоваться обогревательными приборами, так как в квартирах очень холодно. Также люди пояснили, что в доме много детей, в том числе и новорождённых. Информации о том, по какой причине и когда появятся горячая вода и тепло, у жильцов нет.

В управляющей компании «ГУК» отключение называют некой диверсией и отмечают, что каждый год наблюдается одна и та же проблема. Поломку в этом доме в «управляйке» подтвердили и рассказали, что проблема на трассе АКС. В компании уже жаловались на бездействие коммунальщиков, обращались в центральную диспетчерскую службу, но результатов никаких нет.

Также в управляющей компании пояснили, что без горячей воды и отопления сидят также жители дома № 34 по улице Зейской. Более того, с подобной проблемой столкнулись ещё 30 домов в центральных районах города. Они подключены к котельной 74 квартала. Сейчас их переключили на 101-ю котельную, но ее мощности не хватает. В связи с этим в многоквартирных домах упала температура воды, и батареи остыли.

Сейчас в управляющей компании готовят письмо к мэру города с жалобой на бездействие коммунальщиков.

Комментарий от АКС редакции получить не удалось – никто из специалистов не отвечал на телефонные звонки. Амур.инфо будет следить за развитием ситуации.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 минуты назад

    Сами заманивали в город и нахваливали АКС городские власти, отдали все базы, сети и инфаструктуру, и открыли отопительный сезон, госпожа мэр сказала тепло - значит тепло у всех.

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