Амурчане завоевали первое общекомандное место на турнире по рукопашному бою в ЕАО

Фото: minsportamur.ru

Амурские спортсмены приняли участие в открытом турнире по рукопашному бою в Биробиджане Еврейской автономии. По результатам соревнований они завоевали первое место в командном зачете.

Всего в турнире участвовали более 200 спортсменов. Были представлены такие регионы, как ЕАО, Приморье и Приамурье, Хабаровский край, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

В 2016 году на этих состязаниях амурские рукопашники стали сильнейшими, и в 2017-м они подтвердили свой статус. Четырежды в разных возрастных группах амурчане становились первыми.

В возрастной группе 14-15 лет Федор Голычев, выступая в весовой категории 65 килограммов, выиграл два боя нокаутом и один завершил болевым приемом. Спортсмен получил приз «За лучшую технику».

В соревнованиях среди девушек в возрастной группе 16-17 лет Виктория Матвеюк (весовая категория 75 килограммов) во всех поединках одержала досрочную победу.

Голычев и Матвеюк – воспитанники тренера Эркена Мурзаева.

Другие результаты амурских спортсменов:

Дмитрий Будников (60 килограммов, 18+) – 1 место;

Тимофей Кучик (42 килограмма, 14-15 лет) – 1 место;

Сергей Ин-Кон-Чан (65 килограммов, 16-17 лет) – 1 место;

Виталий Селезнев (65 килограммов, 18+) – 2 место;

Алексей Молчанов (65 килограммов, 18+) – 3 место;

Семен Безбородов (60 килограммов, 18+) – 2 место.