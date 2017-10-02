Амурчане завоевали первое общекомандное место на турнире по рукопашному бою в ЕАО
Амурские спортсмены приняли участие в открытом турнире по рукопашному бою в Биробиджане Еврейской автономии. По результатам соревнований они завоевали первое место в командном зачете.
Всего в турнире участвовали более 200 спортсменов. Были представлены такие регионы, как ЕАО, Приморье и Приамурье, Хабаровский край, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
В 2016 году на этих состязаниях амурские рукопашники стали сильнейшими, и в 2017-м они подтвердили свой статус. Четырежды в разных возрастных группах амурчане становились первыми.
В возрастной группе 14-15 лет Федор Голычев, выступая в весовой категории 65 килограммов, выиграл два боя нокаутом и один завершил болевым приемом. Спортсмен получил приз «За лучшую технику».
В соревнованиях среди девушек в возрастной группе 16-17 лет Виктория Матвеюк (весовая категория 75 килограммов) во всех поединках одержала досрочную победу.
Голычев и Матвеюк – воспитанники тренера Эркена Мурзаева.
Другие результаты амурских спортсменов:
Дмитрий Будников (60 килограммов, 18+) – 1 место;
Тимофей Кучик (42 килограмма, 14-15 лет) – 1 место;
Сергей Ин-Кон-Чан (65 килограммов, 16-17 лет) – 1 место;
Виталий Селезнев (65 килограммов, 18+) – 2 место;
Алексей Молчанов (65 килограммов, 18+) – 3 место;
Семен Безбородов (60 килограммов, 18+) – 2 место.
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