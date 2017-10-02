В понедельник не будет авиарейсов «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском

В понедельник, 2 октября, были отменены рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» между аэропортами Внуково и Благовещенска. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Причины отмены сегодняшних рейсов в пресс-службе не уточнили. Что касается авиарейсов «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском 3 октября, то информации по ним пока также нет.

Рейсы авиакомпании 1 октября состоялись, но, как сообщало Амур.инфо, со значительной задержкой – больше девяти часов.