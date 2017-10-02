Благовещенцы отобрали у авторемонтника его машину за «плохую» работу

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В Благовещенске направили в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Молодые люди отобрали у авторемонтника его автомобиль после того, как тот якобы некачественно отремонтировал их машину.

Установлено, что двое благовещенцев – 26-летний и 31-летний – остались недовольны качеством ремонта их машины авторемонтником. В августе 2016 года они стали требовать у 23-летнего работника деньги за «некачественный» ремонт транспорта.

Как сообщает прокуратура Амурской области, вымогательство продолжалось на протяжении многих месяцев – по апрель 2017 года. Оно сопровождалось угрозами и побоями. Была оформлена расписка – якобы о наличии долговых обязательств у авторемонтника перед его клиентами. Мужчина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, пообещал передать им деньги после продажи автомобиля, принадлежащего его супруге.

В качестве гарантии того, что деньги будут переданы, горожане забрали у работника принадлежащий ему автомобиль стоимостью 780 тысяч рублей.

Как отмечает прокуратура, это преступление относится к категории тяжких. Преступникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.