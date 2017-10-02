Военные Амурской области пока остаются без отопления
В воскресенье, 1 октября, на объектах Восточного военного округа, дислоцированных в шести субъектах Российской Федерации, стартовал отопительный период. Без тепла пока остаются военные Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.
Теплом обеспечены ведомственные объекты на территории Чукотского автономного округа, Еврейской автономии и Магаданской области, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского края.
Для обеспечения отопительного сезона в данных регионах задействовано 190 ведомственных котельных.
В остальных субъектах Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, отопительный сезон на объектах Министерства обороны начнется в первой половине октября.
В ВВО завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону, готовность фондов и инженерных сетей составляет 99 %.
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