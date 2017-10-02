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сегодня, 09:28 0

Местами слабый дождь: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября

Местами слабый дождь: прогноз погоды в Приамурье на 2 октября
Фото: LiveLib

В Амурской области 2 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый дождь, на севере – без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Температура составит плюс 1…6 градусов.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном была нулевая температура. Северо-западный ветер дул со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4…6 градусов выше нуля.

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#погода

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