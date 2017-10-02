Победителем на благовещенской выставке кошек стал усатый из Астаны

В минувшие выходные, 30 сентября и 1 октября, в Благовещенске прошла выставка кошек, которая собрала усатых не только из Амурской области, но и из Приморья, Читы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также из Астаны (Казахстан). В итоге в лидеры по итогам двух дней выбились две породы – сибирская кошка и рэгдолл.

Выставку организовали в областной библиотеке. На ней присутствовали кошки как распространенных, так и редких пород. Например, меконгские бобтейлы, селкирк-рексы, рэгдоллы, а также необычная порода корниш-рекс редкого – белого – окраса и с разноокрашенными глазами.

Каждый выставочный день выбирали лучшее животное в каждой группе – беспородные, кастрированные, котята, юниоры, взрослые. Затем среди них выбирался лучший из лучших. И в итоге эксперты, приехавшие в Благовещенск из Москвы, Екатеринбурга и Владивостока, победителя выбирали из лидеров двух выставочных дней.

В субботу титул «бест дженерал» получил хвостатый сибирской породы, во второй – рэгдолл. Но в результате победа оказалась на стороне «сибиряка» из Астаны. Он стал абсолютным чемпионом.