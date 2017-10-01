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1 октября 2017, 23:12 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Елена Павлова и Иосиф Райхельгауз

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Елена Павлова и Иосиф Райхельгауз

В понедельник, 2 октября, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Эхо недели». Гость программы: главный редактор газеты «Амурская правда» Елена Павлова обсудит с ведущими Екатериной Кузьминой и Татьяной Удаловой самые заметные события, происходящие в России и в мире.

В полуденном эфире прозвучит интервью Алексея Воскобойникова с гостем «Амурской осени» режиссером, педагогом, народным артистом России Иосифом Райхельгаузом.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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