Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в России хотят создать фонд страхования риска авиапассажиров
Вопрос об отмене сертификата эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет рассмотрен после 15 октября. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишут «Известия». Он также сообщил, что будет рассмотрен вопрос о создании фонда страхования риска авиапассажиров.
«Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», — отметил Дворкович, выступая на полях форума «Наука и технологии в обществе» в городе Киото.
В настоящий момент идет работа по возвращению на родину российских туристов, пользовавшихся услугами авиакомпании.
Он подчеркнул, что большинство граждан (90 %) находятся в Турции, еще часть — в Греции, Испании и Италии. Существуют проблемы и на внутренних рейсах, в частности, на Дальнем Востоке.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также сообщил журналистам, что в октябре могут подготовить законопроект о пересмотре критериев финансовой устойчивости авиакомпаний в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа». По словам Дворковича, в законопроект, в частности, планируется включить создание фонда страхования риска авиапассажиров. Ожидается, что он будет принят до конца года.
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