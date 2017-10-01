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1октября
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Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в России хотят создать фонд страхования риска авиапассажиров

Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в России хотят создать фонд страхования риска авиапассажиров
Фото: "Коммерсант"

Вопрос об отмене сертификата эксплуатанта авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет рассмотрен после 15 октября. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишут «Известия». Он также сообщил, что будет рассмотрен вопрос о создании фонда страхования риска авиапассажиров.

«Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», — отметил Дворкович, выступая на полях форума «Наука и технологии в обществе» в городе Киото.

В настоящий момент идет работа по возвращению на родину российских туристов, пользовавшихся услугами авиакомпании.

Он подчеркнул, что большинство граждан (90 %) находятся в Турции, еще часть — в Греции, Испании и Италии. Существуют проблемы и на внутренних рейсах, в частности, на Дальнем Востоке.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также сообщил журналистам, что в октябре могут подготовить законопроект о пересмотре критериев финансовой устойчивости авиакомпаний в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа». По словам Дворковича, в законопроект, в частности, планируется включить создание фонда страхования риска авиапассажиров. Ожидается, что он будет принят до конца года.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    56 минут назад

    Ни чего более умного, предложить не может. Это опять произойдёт за счёт удорожания стоимости билетов. Владельцы авиакомпаний, которые намереваются вывести средства за границу и "сделать туда ноги", как поступили прежние, станут чувствовать себя ещё более уверенно, так как основная часть средств всё равно останется у них, а часть на страхование - у страховых компаний. Мол, "бизнес не удался", пусть страховые компании компенсируют перевозку тех, кто не успел воспользоваться услугами компании, продавшей билеты.

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