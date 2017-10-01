Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в России хотят создать фонд страхования риска авиапассажиров

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«Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», — отметил Дворкович, выступая на полях форума «Наука и технологии в обществе» в городе Киото.

В настоящий момент идет работа по возвращению на родину российских туристов, пользовавшихся услугами авиакомпании.

Он подчеркнул, что большинство граждан (90 %) находятся в Турции, еще часть — в Греции, Испании и Италии. Существуют проблемы и на внутренних рейсах, в частности, на Дальнем Востоке.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также сообщил журналистам, что в октябре могут подготовить законопроект о пересмотре критериев финансовой устойчивости авиакомпаний в связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа». По словам Дворковича, в законопроект, в частности, планируется включить создание фонда страхования риска авиапассажиров. Ожидается, что он будет принят до конца года.