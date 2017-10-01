На участке Поярково – Завитая с рельсов сошел тепловоз: есть пострадавшие
1 октября около пяти часов вечера на однопутном неэлектрифицированном участке Поярково – Завитая Свободненского региона ЗабЖД произошло ЧП. Там сошел с рельсов тепловоз и два порожних вагона грузового поезда. В результате получили травмы машинист и помощник машиниста. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По сообщению пресс-служба ЗабЖД, к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Бурея и Белогорск. Также для контроля за оперативной обстановкой к месту происшествия выехала оперативная группа пожарной части № 62 села Поярково, сообщает амурское управление МЧС.
Угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов на ЗабЖД. Причины схода устанавливаются.
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