Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость
сегодня, 19:49 0

На участке Поярково – Завитая с рельсов сошел тепловоз: есть пострадавшие

На участке Поярково – Завитая с рельсов сошел тепловоз: есть пострадавшие

1 октября около пяти часов вечера на однопутном неэлектрифицированном участке Поярково – Завитая Свободненского региона ЗабЖД произошло ЧП. Там сошел с рельсов тепловоз и два порожних вагона грузового поезда. В результате получили травмы машинист и помощник машиниста. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По сообщению пресс-служба ЗабЖД, к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Бурея и Белогорск. Также для контроля за оперативной обстановкой к месту происшествия выехала оперативная группа пожарной части № 62 села Поярково, сообщает амурское управление МЧС.

Угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов на ЗабЖД. Причины схода устанавливаются.

Просмотров всего: 8

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 36

Благовещенцы продолжают испытывать на прочность новую детскую площадку
Общество 1

Рейс из Москвы в Благовещенск задерживается на девять часов
Общество 54

Родители военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, рассказали о сыне
Происшествия 12

В Благовещенске водитель врезался в многоэтажку