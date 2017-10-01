В ОКЦ учили собирать оружие и кормили сухим пайком

На втором этаже Общественно-культурного центра в Благовещенске 1 октября прошло военно-патриотическое мероприятие от ДВОКУ. Его организовали в день начала осеннего призыва и день Сухопутных войск. Изначально планировалось, что акцию проведут под открытым небом, на территории возле ОКЦ, но непогода заставила организаторов и участников перебраться в помещение.

По словам организаторов, цель мероприятия - привлечь молодежь к военной службе. В рамках акции прошли различные спортивные соревнования, также присутствующих познакомили с экипировкой современного бойца. Юные участники акции с удовольствием примеряли на себя военную форму, шлемы, очки, разные защитные элементы.

Также на акции были представлены различные виды оружия. Детям и взрослым демонстрировали сборку оружия и предоставили возможность попробовать сделать это самостоятельно. Был показан гостям мероприятия и сухой паек военных - всего семь разновидностей наборов. Здесь же желающие могли попробовать содержимое пайков и отведать солдатскую кашу.

Помимо этого перед гостями мероприятия выступила команда КВН ДВОКУ, а также юные кадеты представили свои сольные номера.

Кроме того, во время акции было проведено награждение офицерского состава и военнослужащих по контракту. Им вручили медали и знаки от главкома Сухопутных войск. Параллельно работала площадка от местного военкомата, специалисты устроили агитацию в пользу службы по контракту.

Все мероприятие продлилось около двух часов. На нем побывали десятки человек, больше всего было школьников, которые со слов организаторов, остались под впечатлением от увиденного.