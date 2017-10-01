Благовещенские пожарные угостили кашей пожилых постояльцев дома-интерната

В благовещенском доме-интернате для престарелых и инвалидов пожарные провели благотворительную акцию в День пожилого человека. Огнеборцы угостили гречневой кашей с полевой кухни более 200 посетителей учреждения.

В первую очередь пожарные накормили горячей гречневой кашей лежачих постояльцев, затем огнеборцы раздали полевую кашу и напоили горячим чаем остальных посетителей интерната. Подобное мероприятие пожарные проводят не первый раз. До этого, в преддверии празднования Дня Победы, благовещенские огнеборцы угощали полевой кашей жителей дома «Ветеран».

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#жизнь #МЧС #праздники

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Екатерина PL