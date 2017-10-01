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1октября
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сегодня, 16:47 0

Этой осенью в России на военную службу призваны на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году

В Вооруженных силах России 1 октября стартовал осенний призыв. Согласно указу президента страны на службу в армию и другие органы будут направлены 134 тысяч молодых людей, пишут «Известия».

В этот осенний призыв число граждан, отправляющихся на срочную службу, впервые сократилось на десятки тысяч человек. Так, осенью 2016-го были призваны 152 тысячи человек против 134 тысяч в этом году. В Минобороны пояснили, что сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, пишет ТК «Звезда».

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Отмечается, что в соответствии со вступившими в силу 1 января 2017 года изменениями в закон «О воинской обязанности и военной службе», предусматривается предоставление отсрочки гражданам, которые обучаются в образовательных учреждениях на весь период обучения.

Продолжится комплектование научных и спортивных рот. Сегодня в Минобороны сформировано 12 научных рот, где проходят службу 648 человек, и 4 спортивные роты — там служат 381 человек

В местах сбора все призванные получат повседневную военную форму. Так, будущим морякам выдадут черный комплект одежды, тем, кто отправится в ВКС и ВДВ, — синий, остальным — обычной защитной раскраски.

До места службы призывников доставят железнодорожным и автомобильным транспортом. Те, кому предстоит служить в Сахалинской области и Камчатской крае, прибудут в места дислокации морским путем или по воздуху, для чего будет задействована военная и гражданская авиация. В дороге молодые люди будут обеспечены питанием.

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#военные

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