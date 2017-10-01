Дискотека «Рождённые в СССР» в Благовещенске чуть не сорвалась из-за отмены авиарейсов

30 сентября в Grand Arena Ostrova прошла дискотека 80-х «Рождённые в СССР». На неё было продано более 400 билетов. Однако вечер мог сорваться: рейс «ВИМ-Авиа», на котором должен был прилететь московский ансамбль «Здравствуй, песня!», отменили. Но артисты концерт решили не отменять и согласились добираться через Хабаровск.

«Ситуация с отменами рейсов была непростая. Нам пришлось срочно перекупать билеты, выстраивать маршруты на поезде, на машине. Всё, лишь бы дискотека состоялась. Но при всём при этом мы не заметили какого-то недовольства. "Здравствуй, песня!" – профессиональные артисты с большим стажем и всё понимают. Они приехали подарить людям радость. Очень хочется, чтобы авиасообщение с Москвой наладилось, иначе это может грозить снижением интереса к Благовещенску в плане гастролей столичных артистов, – рассказал представитель ТРЦ «Острова» Григорий Турков.

Благодаря совместным усилиям никакой задержки или напряжённости зрители, купившие билеты, не почувствовали. Вечеринка стартовала в назначенные 19 часов. На входе всех встречала «живая скульптура» «Рабочий и колхозница», с которой посетители охотно фотографировались. Здесь же местная разбитная буфетчица Рая торговала лимонадом, килькой в томате, сгущёнкой и плавлеными сырками «Дружба». А ещё можно было купить красный галстук. Впрочем, некоторые посетители приходили уже подготовленные.

Начала дискотеку благовещенская группа ВИА «Зеркала» – ансамбль, образованный в 1976 году. «Рождённых в СССР» особо приглашать было не нужно: зрители вышли танцевать уже на второй песне, спустя ещё несколько композиций на танцполе яблоку негде было упасть.

Московские гости – ВИА «Здравствуй, песня!» и вовсе вытянули танцевать весь зал. Ансамбль был образован в 1977 году. Для благовещенской публики столичные музыканты исполнили «золотые» хиты «Птица счастья», «Большая медведица», «Кто тебе сказал», «А любовь рядом была» и другие. Многие люди пели вместе с артистами, а те их, в свою очередь, раззадоривали ещё больше.

Ансамбль «Здравствуй, песня!» покинул сцену уже около 10 часов вечера, но разгорячённым зрителям не дали скучать. Весёлые пионеры начали проводить с ними разные конкурсы. Дискотека продолжалась пять часов и завершилась за полночь. Подробнее – в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.