Благовещенцы продолжают испытывать на прочность новую детскую площадку

Первым в редакцию Амур.инфо о вырванных кубиках сообщил один из местных жителей, он прислал фотографии, на которых видны отверстия в покрытии, а рядом лежат вырванные кубики. Этот же человек рассказал, что вечером 30 сентября его ребенок упал с горки, пожаловавшись на небезопасность конструкции.

Представитель субподрядной организации, занимавшейся производством и монтажом арт-объектов детской площадки, в свою очередь пояснил, что за детьми прежде всего должны следить родители, потому что любая горка может представлять опасность, если ребенок не будет острожным.

«То место, где там можно упасть, оно ограждено специальной лентой. Лента не тронута, она также натянута, просто чуть-чуть раскачалась от ветра. То есть ребенок должен был перелезть за эту ленту, чтобы упасть. На счет других частей горки могу сказать, что упасть можно и со ступеньки, поэтому своих детей надо контролировать, когда они играют на подобных конструкциях. Вчера, когда я находился на сдаче объекта и смотрел, как дети лазают по городку, по винтовой горке, я видел, как они забирались наверх горки по внешней стороне и сидели там на самом верху. Родители, видимо, не объясняют детям, что это может быть опасно», – сказал представитель субподрядчика Александр Погодин.

По поводу вырванных кубиков специалист рассказал, что сдвинуть их не так просто, но кто-то все же сумел это сделать. Кубики специально были установлены на отверстия в покрытии, чтобы закрыть их, пока в город не привезут конструкции, которые еще не успели установить.

«У нас есть там отверстия, в которые будут вставляться конструкции, которые должны в ближайшее время подойти. Их пока закрыли кубиками. Кто-то ночью снял все кубики и выстроил их в одну пирамиду. Чтобы вы понимали, я один, взрослый мужчина могу поднять только маленький кубик. Там еще есть средний кубик и большой. Средний могут поднять двое взрослых мужчин. Большой мы тоже поднимали вдвоем, но это было очень тяжело. А там пирамида состоит из пяти средних кубиков, каждый кубик высотой в метр. Я не понимаю, как они составили эту высоченную пирамиду. И главное зачем? Это высота в пять метров», – высказался Александр Погодин.

Также специалист не оставил без внимания и поломанные в день открытия арт-объекты животных. Он пояснил, что это декоративные элементы, и они не предназначены для того, чтобы на них залезали, тем более по несколько человек, как это было накануне.

«Вчера оленю отломали рога, мы их приделали обратно. Также я вчера видел, как ребенок пытается поднять слона. Он его пытается поднять, а родители фотографируют, как он это делает. Я в шоке, я не понимаю логики. Я из другого региона, много где был, много повидал, меня трудно удивить, но тут, правда, удивили. Лошади прикреплены были к бетону, им вырвали копыта, вырвали крепежи. Зачем? Для чего люди это делают?» – добавил специалист.

В городской администрации тем временем сообщили, что в связи с тем, что жители повредили большую часть объектов на детской площадке, этот участок огородят для восстановления поврежденных объектов. Кроме того, будут приняты решения касаемо того, как в дальнейшем сохранить в целостности общегородскую детскую площадку.

Что касается камер видеонаблюдения, которые установили на площадке, то они не запечатлели нарушителей, повредивших объекты. Камеры работали в тестовом режиме, запускать их в работу планировалось с понедельника, 2 октября.