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Благовещенцы продолжают испытывать на прочность новую детскую площадку

Благовещенцы продолжают испытывать на прочность новую детскую площадку

С новой детской площадки на набережной в Благовещенске продолжают поступать новости о разрушениях. На следующий день после открытия специалисты, занимавшиеся монтажом конструкций, обнаружили вырванные из резинового покрытия цветные кубики, на месте которых обнажились технические отверстия, представляющие в таком виде опасность для детей.

Первым в редакцию Амур.инфо о вырванных кубиках сообщил один из местных жителей, он прислал фотографии, на которых видны отверстия в покрытии, а рядом лежат вырванные кубики. Этот же человек рассказал, что вечером 30 сентября его ребенок упал с горки, пожаловавшись на небезопасность конструкции.

Представитель субподрядной организации, занимавшейся производством и монтажом арт-объектов детской площадки, в свою очередь пояснил, что за детьми прежде всего должны следить родители, потому что любая горка может представлять опасность, если ребенок не будет острожным.

«То место, где там можно упасть, оно ограждено специальной лентой. Лента не тронута, она также натянута, просто чуть-чуть раскачалась от ветра. То есть ребенок должен был перелезть за эту ленту, чтобы упасть. На счет других частей горки могу сказать, что упасть можно и со ступеньки, поэтому своих детей надо контролировать, когда они играют на подобных конструкциях. Вчера, когда я находился на сдаче объекта и смотрел, как дети лазают по городку, по винтовой горке, я видел, как они забирались наверх горки по внешней стороне и сидели там на самом верху. Родители, видимо, не объясняют детям, что это может быть опасно», – сказал представитель субподрядчика Александр Погодин.

По поводу вырванных кубиков специалист рассказал, что сдвинуть их не так просто, но кто-то все же сумел это сделать. Кубики специально были установлены на отверстия в покрытии, чтобы закрыть их, пока в город не привезут конструкции, которые еще не успели установить.

«У нас есть там отверстия, в которые будут вставляться конструкции, которые должны в ближайшее время подойти. Их пока закрыли кубиками. Кто-то ночью снял все кубики и выстроил их в одну пирамиду. Чтобы вы понимали, я один, взрослый мужчина могу поднять только маленький кубик. Там еще есть средний кубик и большой. Средний могут поднять двое взрослых мужчин. Большой мы тоже поднимали вдвоем, но это было очень тяжело. А там пирамида состоит из пяти средних кубиков, каждый кубик высотой в метр. Я не понимаю, как они составили эту высоченную пирамиду. И главное зачем? Это высота в пять метров», – высказался Александр Погодин.

Также специалист не оставил без внимания и поломанные в день открытия арт-объекты животных. Он пояснил, что это декоративные элементы, и они не предназначены для того, чтобы на них залезали, тем более по несколько человек, как это было накануне.

«Вчера оленю отломали рога, мы их приделали обратно. Также я вчера видел, как ребенок пытается поднять слона. Он его пытается поднять, а родители фотографируют, как он это делает. Я в шоке, я не понимаю логики. Я из другого региона, много где был, много повидал, меня трудно удивить, но тут, правда, удивили. Лошади прикреплены были к бетону, им вырвали копыта, вырвали крепежи. Зачем? Для чего люди это делают?» – добавил специалист.

В городской администрации тем временем сообщили, что в связи с тем, что жители повредили большую часть объектов на детской площадке, этот участок огородят для восстановления поврежденных объектов. Кроме того, будут приняты решения касаемо того, как в дальнейшем сохранить в целостности общегородскую детскую площадку.

Что касается камер видеонаблюдения, которые установили на площадке, то они не запечатлели нарушителей, повредивших объекты. Камеры работали в тестовом режиме, запускать их в работу планировалось с понедельника, 2 октября.

Просмотров всего: 1472

#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Это не площадка, а макет площадки из говн гипса и палок.

  • Витком

    Витком
    2 часа назад

    А это не люди а городской быдляк в сборе

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Быдло вонючее. Не надо было ничего строить, песочка бы насыпали и всё. Для этого быдла в самый раз, большего они не достоины.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Что не делается, все к худшему. Подрядчик наплачится, пять лет гарантии обеспечивать.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Запускать камеры надо было не завтра, а за двое суток до открытия площадки. И обязательно выкладывать видео с "вандалами" на общедоступные ресурсы.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Вы что, а то в итоге выяснится, что вондалы на ул. Ленина, 133 и 135 сидят. Так сказать, отметили сие событие)

  • nekro

    nekro
    1 час назад

    Ну а чего вы ожидали от овуляшек со своими тугосерями? Сколько не встречал дам с детьми, 80% из них тупое быдло, которое считает, что если они родили, то им все всё должны. И их отрыжка "ребеночек" лучше всех.

    А теперь добавьте к этому синяков, которых ночью по набережной ходит вагон и маленькая тележка. Так и месяц не проживет площадка, раз за один день уже столько испоганили.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Да дело не в овуляшках, тугосерях и еже с ними.

    Площадка эта лютый совок во всем, от проектирования, до наполнения. Посмотрите на детские площадки в Европе и США, они построены так, что ломать там нечего, а ломаться нечему, потому что быдло оно есть везде, но нашего совка они повергнут в шок своей своей серостью. Ребенку же нафиг не нужны эти цветастые аляповатости, ребенку надо прыгать, бегать, лазить, какой толк от этих убогих грибов? оленей, на которого нельзя залезть не обломав ему рога? торшеров и прочего визуального мусора? Хотелось чтобы наш молодой губернатор это понимал.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...ну да...судя по фильмам там одни баскетбольные площадки и полигоны для паркура...сложно сломать...а Диснейленд - платный. )))

  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    Наверное такое может быть только в России. Дикий народ- все надо попробывать, так сказать, на прочность, а вдруг под кубиками клад??? Сделали бы простые качели, песочницы-никто бы туда не сунулся, ибо в каждом дворе по паре есть. Решили удивить власти оригинальностью, народ не понял. Дикари!

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Это мадамы на шпильках, которых ранее Калита просила не заходит на площадку мстят теперь. )))

  • ММС

    ММС
    5 минут назад

    Да все нормально, так и должно быть. Некачественное обустройство с нарушением техники безопасности и культура отдельных членов социума (поднять, согнуть, открутить и т.д.), в результате все как с китайской игрушки красивое га*но. Но при этом в выигрыше остаются местные чинуши, отрапортовавшие о таком нужном и благом деле для города Благовещенска. Спасибо за все!

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