Рейс из Москвы в Благовещенск задерживается на девять часов

Фото: Lenta.ru

Рейс НН – 181 авиакомпании «ВИМ-Авиа» ожидается в аэропорту Благовещенска в 17:15 местного времени. Изначально самолет должен был прилететь 1 октября в 08:00. Таким образом задержка составляет больше девяти часов.

Вылет рейса НН – 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорт Внуково запланирован на 18:30 местного времени вместо 10:00. По информации областного минтранса, представителями авиакомпании «ВИМ-Авиа» и авиационными агентствами ведется работа по оповещению пассажиров с приобретенными билетами этого перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенска о возможности вылететь в Москву 1 октября рейсом НН – 182 сообщением Благовещенск – Внуково.

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Екатерина PL