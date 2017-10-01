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1октября
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сегодня, 12:42 0

Рейс из Москвы в Благовещенск задерживается на девять часов

Рейс из Москвы в Благовещенск задерживается на девять часов
Фото: Lenta.ru

Рейс НН – 181 авиакомпании «ВИМ-Авиа» ожидается в аэропорту Благовещенска в 17:15 местного времени. Изначально самолет должен был прилететь 1 октября в 08:00. Таким образом задержка составляет больше девяти часов.

Вылет рейса НН – 182 авиакомпании «ВИМ-Авиа» в аэропорт Внуково запланирован на 18:30 местного времени вместо 10:00.

По информации областного минтранса, представителями авиакомпании «ВИМ-Авиа» и авиационными агентствами ведется работа по оповещению пассажиров с приобретенными билетами этого перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенска о возможности вылететь в Москву 1 октября рейсом НН – 182 сообщением Благовещенск – Внуково.

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#транспорт

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