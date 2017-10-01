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Родители военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, рассказали о сыне

Родители военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, рассказали о сыне

Родители военнослужащего Гасана Абдулахадова, который застрелил на полигоне в Амурской области своих сослуживцев, рассказали о характере сына, пишет RT. Отец Омар Абдулахадов отметил, что 23-летний военный, призванный в армию из Нижневартовска, был переведён на другой участок.

«Говорил, там наших ненавидят. Там бардак, он жаловался. И командир, говорил, нас не любит. Жаловался, и техника старая, его как водителя отправили туда <…> Он физически крепкий парень был. Видимо, они хотели его подучить, а он не соглашался, на этой почве, скорее всего, скандал. Из сыновей был самый мягкий, доброжелательный. Всё время улыбался», — рассказал отец.

«Где он служил, там прекрасно было, он довольный был, столько друзей... и командиром доволен. А последнюю неделю его отправили в другую часть в командировку. Был четвертый день, как он пришел туда, и он мне говорил: мама, это ужасное место, это не армия, а черти что, все не так как у людей», — добавила мать военнослужащего.

Как сообщалось ранее, отзывы о стрелке у людей начали разниться. Некоторые белогорцы говорили, что молодой человек был спокойным и производил хорошее впечатление. Тем временем, по данным следствия, которое ведёт Военное Следственное управление СК РФ по Восточному военному округу, у ефрейтора был очень вспыльчивый характер.

Стало известно, что трагедия на полигоне случилась внезапно. Вечером 29 сентября проводились учебные стрельбища, ефрейтору выдали оружие и патроны, он сразу развернулся и неожиданно выстрелил – сначала в командира, потом в солдат. На несколько секунд возникло общее замешательство, это и позволило Абдулахадову убежать. В итоге стрелок вернулся под утро в военную часть, где был убит – он оказал сопротивление при задержании.

Просмотров всего: 2698

#«ВИМ-Авиа» #Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • рон

    рон
    2 часа назад

    Все время улыбался,не нормальный что ли?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Вот уж не правда, что здесь кого - то ненавидят. Если сам провоцируешь ненависть, ставишь себя выше других, могут возникнуть конфликты. Много лет и даже десятилетий в Белогорске проживают армяне и люди других национальностей. Никогда, не то что конфликтов, а дружба семьями. Техника старая, пытались подучить, и что, стрелять? Так за что же любить улыбчивых нелюдей любой национальности? Сволочь он и только. Скольким людям он принёс горе!

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    Солнышкавгрудях

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    И этот сын еще самый спокойный и доброжелательный...

  • Илонна

    Илонна
    1 час назад

    Были в Израиле. Там сказали, что в армии у них дедовщины нет, т.к. командиры должны быть уверены, что свои в спину не выстрелят. Адекватные отношения...А у нас каждый, кто подялся чуть выше плинтуса, начинает давить. Менталитет наших людей- неуважение (неуважение к старикам, чужого труда, нелюбовь к чужим детям)... все предсказуемо...

  • mag_28

    mag_28
    1 час назад

    Илонна

    Были в Израиле. Там сказали, что в армии у них дедовщины нет, т.к. командиры должны быть уверены, что свои в спину не выстрелят. Адекватные отношения...А у нас каждый, кто подялся чуть выше плинтуса, начинает давить. Менталитет наших людей- неуважение (неуважение к старикам, чужого труда, нелюбовь к чужим детям)... все предсказуемо...



    В Израиле с детства вырабатывается доверительное поведение по отношению к соотечественникам,

    собеседования в коллективе,открытые диалоги-всё это способствует укреплению их общества.

    Они ж понимают,что есть внешний враг Палестина и завтра всем вместе воевать-и мужчинам и женщинам.

    Им и в голову не придет мочить своих.

  • svet_70_77

    svet_70_77
    1 час назад

    А не в этой ли белогорской части женщина -офцер солдата ногой била? http://www.amur.info/news/2013/07/18/7088

  • OT

    OT
    1 час назад

    Не нашел он самому себе обьяснения своего положения а помочь обьяснить некому и поэтому писал родителям так, чтоб хоть они помогли обьяснить. А родители как ответили?

  • mag_28

    mag_28
    1 час назад

    OT

    Не нашел он самому себе обьяснения своего положения а помочь обьяснить некому и поэтому писал родителям так, чтоб хоть они помогли обьяснить. А родители как ответили?



    Согласен.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Сейчас начнется.....самый добрый был, я представляю остальных 4-х братьев и сестру!

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    Родители военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, рассказали о сыне



    Интересно, а что рассказали родители о своем сыне, убившем Андрея Драчева?

  • mag_28

    mag_28
    57 минут назад

    Vlad2



    Родители военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, рассказали о сыне



    Интересно, а что рассказали родители о своем сыне, убившем Андрея Драчева?



    Что мальчик был добрый спортивный с чувством острой социальной справедливости,

    не оставлял друзей в беде и доводил начатое до конца.

  • atasy

    atasy
    54 минуты назад

    А что тогда вернулся в часть?! Что то тут скыто...

  • atasy

    atasy
    53 минуты назад

    Вернулся в часть и был застрелен т.к оказал сопротивление... Или он вернулся всю часть уложить?!

  • Бриз

    Бриз
    50 минут назад

    Скорее всего убийца подумал, что отсидт за это и вновь будет жить, но его хлопнули не дав такого подарки.

  • Vlad2

    Vlad2
    42 минуты назад

    Бриз

    Скорее всего убийца подумал, что отсидт за это и вновь будет жить,



    скорее всего так и подумал, годик, другой потолкается на зоне и на свободу. Сколько уже таких историй по России - кавказец убивает русского и как с гуся вода. Но тут ему не повезло - дело не дошло до так называемого росейского правосудия.



  • stepan28rus

    stepan28rus
    41 минута назад

    Это оказывается был самый спокойный из сыновей, а что старшие сущие звери, если этот спокойный такое сотворил.

  • Леонидова

    Леонидова
    38 минут назад

    звери те, кто родителям говорит такое. замолчите, хватит на костяхплясать.никто не знает, что там было и не узнает уже никогда.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    37 минут назад

    БризСкорее всего убийца подумал, что отсидт за это и вновь будет жить, но его хлопнули не дав такого подарки.


    Вряд ли. Захотел бы отсидеть и пожить - сдался первому попавшемуся менту.

    А тут возвращаться с автоматом в часть, в которой, после сей трагедии, у каждого в руках оружие - это чистой воды самоубийство.

  • Бриз

    Бриз
    34 минуты назад

    Леонидова

    звери те, кто родителям говорит такое. замолчите, хватит на костяхплясать.никто не знает, что там было и не узнает уже никогда.



    Это почему же надо молчать когда каждая чурка себя вершителем судеб считает?

    Вот и молчите дальше! Скоро к вам в дом придут самые "добрые".

  • Allgemeine

    Allgemeine
    34 минуты назад

    Леонидова

    звери те, кто родителям говорит такое. замолчите, хватит на костяхплясать.никто не знает, что там было и не узнает уже никогда.



    А что сказать родителям расстрелянных, ты не подумала?? "Ваши мальчики были плохими, а наш хороший, понять и простить!"... Млъ...

    Убийца он, из которого просто пытаются сделать неврастеника. Факт в том, что этот убийца выжидал когда у него окажется в руках оружие и жаждал смертей.

  • OT

    OT
    30 минут назад

    atasy

    А что тогда вернулся в часть?! Что то тут скыто...



    А что непонятного? Вернулся потому, что вспыльчивость улетучилась и понял что натворил. А вот сопротивление - это еще подробности неизвестны и тут нельзя говорить о сознательном сопротивлении. Было-ли сопротивление продуманным?

  • варварав

    варварав
    28 минут назад

    Вернулся и мог многое рассказать про командира и сослуживцев. Про их тёмные делишьки. И его убили чтобы замолчал. Если бы живой был мы узнали правду, а так офицер-герой и сослуживцы мученик.

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    17 минут назад

    atasyВернулся в часть и был застрелен т.к оказал сопротивление... Или он вернулся всю часть уложить?!


    Он вернулся в ту часть, где раньше служил. Заберите меня назад, меня там обижают, я их всех пострелял. Посмотрите ролик. В той части ему нравилось, он же там на кулаках заставлял уважать себя, за что его и перевели.https://russian.rt.com/russia/news/435190-roditeli-rasstrel-amurskaya-oblast

  • Леонидова

    Леонидова
    16 минут назад

    https://russian.rt.com/russia/news/435190-roditeli-rasstrel-amurskaya-oblast --

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    14 минут назад

    OT
    atasy

    А что тогда вернулся в часть?! Что то тут скыто...



    А что непонятного? Вернулся потому, что вспыльчивость улетучилась и понял что натворил. А вот сопротивление - это еще подробности неизвестны и тут нельзя говорить о сознательном сопротивлении. Было-ли сопротивление продуманным?


    Ну если патронов побольше набрал, видимо с их помощью собирался рассказывать, как ему тяжело

  • Леонидова

    Леонидова
    8 минут назад

    варварав

    Вернулся и мог многое рассказать про командира и сослуживцев. Про их тёмные делишьки. И его убили чтобы замолчал. Если бы живой был мы узнали правду, а так офицер-герой и сослуживцы мученик.



    Если бы он не был дагом, а русским парнем, возможно как то бы выяснили, что за бардак в части. Парень имеющий высшее образование, не мог не понимать, что за это срок большой. И вернулся, кк смертник, видимо невозможно было жить дальше с этим, и то что случилось. Не стреляют сослуживцев просто так...Всю часть расформировать, провести объективное расследование и наказать виновных в этом. Если в этой части баба пинками солдат истязала и ничего ей за это не было, что там творится вообще?

  • OT

    OT
    2 минуты назад

    Elza Pathfinder

    OT

    atasy

    А что тогда вернулся в часть?! Что то тут скыто...


    А что непонятного? Вернулся потому, что вспыльчивость улетучилась и понял что натворил. А вот сопротивление - это еще подробности неизвестны и тут нельзя говорить о сознательном сопротивлении. Было-ли сопротивление продуманным?


    Ну если патронов побольше набрал, видимо с их помощью собирался рассказывать, как ему тяжело



    Дак вы утверждаете, что продуманно сопротивление организовывал?

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