Родители военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, рассказали о сыне

«Говорил, там наших ненавидят. Там бардак, он жаловался. И командир, говорил, нас не любит. Жаловался, и техника старая, его как водителя отправили туда <…> Он физически крепкий парень был. Видимо, они хотели его подучить, а он не соглашался, на этой почве, скорее всего, скандал. Из сыновей был самый мягкий, доброжелательный. Всё время улыбался», — рассказал отец.

«Где он служил, там прекрасно было, он довольный был, столько друзей... и командиром доволен. А последнюю неделю его отправили в другую часть в командировку. Был четвертый день, как он пришел туда, и он мне говорил: мама, это ужасное место, это не армия, а черти что, все не так как у людей», — добавила мать военнослужащего.

Как сообщалось ранее, отзывы о стрелке у людей начали разниться. Некоторые белогорцы говорили, что молодой человек был спокойным и производил хорошее впечатление. Тем временем, по данным следствия, которое ведёт Военное Следственное управление СК РФ по Восточному военному округу, у ефрейтора был очень вспыльчивый характер.

Стало известно, что трагедия на полигоне случилась внезапно. Вечером 29 сентября проводились учебные стрельбища, ефрейтору выдали оружие и патроны, он сразу развернулся и неожиданно выстрелил – сначала в командира, потом в солдат. На несколько секунд возникло общее замешательство, это и позволило Абдулахадову убежать. В итоге стрелок вернулся под утро в военную часть, где был убит – он оказал сопротивление при задержании.