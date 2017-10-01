В октябре россиян ждут нововведения в разных сферах

В октябре в России вступает в силу множество нововведений. Они касаются финансового, налогового, избирательного и трудового законодательства. Так, некоторые должники получат право выехать за рубеж, предоставление «дальневосточного гектара» усовершенствуют. Кроме этого, запретят сайты, предлагающие купить алкоголь на расстоянии, будет установлен предельный возраст главврачей.

Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало», с 1 октября должникам отдельных категорий станет легче выезжать за рубеж. Так, теперь пристав-исполнитель сможет запретить выезд за границу, если сумма долга будет равняться до 30 тысяч рублей. Ранее ей была сумма в 10 тысяч рублей.

При этом изменения не коснутся задолженности по алиментам, выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью, связанной со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Данный закон позволяет в максимально короткие сроки отменить ограничение на выезд за рубеж после того, как задолженность была оплачена. Также увеличение порога не действует в отношении тех, кто не погашал долг более двух месяцев.

Кроме того, с 1 октября россияне больше не смогут попасть на «зеркало» пиратского сайта. С этого дня в силу вступает закон об их блокировке. Так, если пиратское «зеркало» было обнаружено, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда, информация о нём будет направляться в Минкомсвязи. Последнее за сутки должно определить, действительно ли этот сайт является копией заблокированного ресурса. При условии положительного решения операторы обязаны ограничить доступ к этой копии.

Также законом введено и само понятие «копия заблокированного сайта» - ресурс, сходный «до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав, а также данных, необходимых для их получения с использованием Интернета».

С этой же даты поисковики будут обязаны прекратить выдачу ссылок на пиратские сайты и торрент-треккеры, а также их «зеркала». В Минкомсвязи заявили, что сейчас доходы одних только пиратских киносайтов - около пяти миллиардов рублей в год.

Еще одни изменения с 1 октября ожидают владельцев оружия. Отныне единовременный сбор за выдачу лицензий на оружие заменит госпошлина. Размеры единовременных сборов не позволяли компенсировать затраты федерального бюджета, которые идут на оказание госуслуг в сфере оборота оружия.

Такая госпошлина на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия или патронов к нему составит две тысячи рублей, за выдачу или продление срока действия лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального или холодного клинкового оружия - 500 рублей. Также уточнены сроки проведения контрольного отстрела оружия. Огнестрельное оружие, хранящееся и используемое предприятиями, организациями и учреждениями, а также принадлежащее гражданам, будет подлежать контрольному отстрелу один раз в 15 лет.

С 1 октября изменений вновь коснутся карты «Мир», ранее они вступили в силу с 1 июля. Теперь, помимо пенсионеров и бюджетников, они затронут продавцов, чья выручка от реализации товаров, работ или услуг за предшествующий календарный год превысит 40 миллионов рублей, будут обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием карты «Мир». Исключение сделают лишь для тех, кто работает в местности без Интернета.

Упростить жизнь с 1 октября должны и тем, кто желает получить «дальневосточный гектар», механизм его предоставления усовершенствуют. В перечень оснований были внесены случаи отказа. Так, если окажется, что участок пересекает границы других участков (или ограничивает к ним доступ), территориальной зоны, населённого пункта или муниципального образования, с согласия претендента на землю границы этого надела могут быть скорректированы или гражданину передадут иной участок. Также были установлены правила и форма предоставления сведений о территориях, в границах которых такие участки предоставлены быть не могут.

Помимо этого с 1 октября вводится официальное наказание за распространение в интернете предложений о продаже этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, оборот которых ограничен. При случае, такие домены заблокируют.

Главврачам запретят оставаться на своих должностях после достижения 65 лет. Как только руководители медорганизаций достигнут этого возраста, их будут переводить с их письменного согласия на другие должности в соответствии с квалификацией. Оставаться на данной должности после 65+ можно будет, если так на общем собрании заявит большинство работников больницы или поликлиники.

С 1 октября расширяется список товаров и услуг, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). От него освобождаются лизинговые компании, которые занимаются передачей медицинских изделий по договорам лизинга с правом выкупа, не придется платить налог за услуги и по реализации входных билетов и абонементов на посещение океанариумов.

В том числе уже с 7 октября скорректируют правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Изменятся предельные сроки подключения и порядок внесения за это платы. При представлении всех необходимых документов исполнитель должен направить подписанный со своей стороны проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней с даты получения заявки. Ранее этот срок составлял 30 дней.

А с 9 октября вновь можно будет продавать в розницу запрещенные ранее некоторые виды спиртосодержащей непищевой продукции, а именно - концентрат для ванн «Боярышник». Специалисты пояснили снятие ограничительного запрета тем, что спиртосодержащие лекарства перестали у населения пользоваться спросом, а общие продажи за последний год упали на 12 %. Основной документ на снятие запрета вступил в силу 22 сентября, когда Минюст не утвердил норму Минздрава об ограничении отпуска из аптек лекарств, содержащих спирт. Ранее ограничения на продажу были введены после смертельных случаев отравления «Боярышником» в декабре пошлого года в Иркутске.