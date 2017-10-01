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1октября
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В Благовещенске водитель врезался в многоэтажку

В Благовещенске водитель врезался в многоэтажку

30 сентября поздно вечером в Благовещенске произошло ДТП в районе Ленина – Театральная. Иномарка на скорости врезалась в жилой многоэтажный кирпичный дом. В итоге пострадал пассажир легковушки.

По информации амурской Госавтоинспекции, ДТП случилось по адресу улица Ленина, 89. Водитель иномарки не пострадал, как и пешеходы. Травмы получил пассажир. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Тем временем, очевидцы сообщают, что водитель был нетрезв.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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