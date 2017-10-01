Во все белогорские многоквартирные дома поступило тепло

Все многоквартирные дома Белогорска на 100 % подключены к теплоснабжению. Заполнить системы отопления теплоносителем удалось всего за сутки. Это предельно сжатый срок выполнения коммунальными службами мероприятий по началу отопительного сезона, отметили в управлении ЖКХ города.

30сентября тепло поступило во все многоэтажки города, включая микрорайон «Транспортный». Ранее предполагалось, что на подключение к теплу жилого фонда, социальных объектов потребуется 2-3 суток.

«Заполнение систем началось по распоряжению главы Белогорска 28 сентября, – сказала начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева. – Сложный технологический процесс, в котором участвуют как ресурсоснабжающие предприятия, так и обслуживающие организации, управляющие компании, контролировался каждый час. В подключении многоквартирных домов Белогорска к теплу участвовало 33 бригады обслуживающих организаций. Работали они как в дневную, так и ночную смены. Во все дома города тепло поступило. Однако не обошлось без выезда дежурных аварийных бригад на устранение точечных протечек внутри домовых сетей. Связаны они с незакрытием собственниками нескольких квартир верхних этажей вентилей в системах отопления. Подчеркну, что число аварийных выездов в разы меньше по сравнению с прошлым годом».

Дежурные ремонтные бригады работали в двух домах, расположенных на 4 километре и микрорайоне «Транспортный». Собственники жилья, по словам специалистов, не последовали рекомендации убедиться в закрытости кранов на радиаторах отопления. В результате специалистам пришлось устранять протечки. В настоящее время на случай внештатных ситуаций на дежурстве находится 5 аварийных бригад.

«Управление ЖКХ напоминает собственникам жилья телефоны диспетчеров аварийной служб: ПЖТ – 2-13-29, "Концепт" – 5-90-05 (8-914-559-80-60), "Перспектива" – 8-914-575-09-82», – добавила начальник управления ЖКХ Ольга Алексеева.

В целом, отмечают коммунальные службы, отопительный сезон в Белогорске стартовал успешно. Остался не подключенным к теплу лишь один дом главы города. Обслуживающая организация подключит его к системе теплоснабжения, по решению Станислава Мелюкова, 2 октября.