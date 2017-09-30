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30сентября
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сегодня, 19:58 4

В Благовещенске вандалы испортили детскую площадку в день открытия

В Благовещенске вандалы испортили детскую площадку в день открытия

В субботу, 30 сентября, на набережной Благовещенска открыли новую детскую площадку. И уже в первый день газоны и объекты площадки на набережной пострадали. Некоторые особо сильные люди даже пытались поднять слона, прикрепленного к газону.

У скульптуры оленя был сломан один из рогов, лошадь оторвали от крепления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 30 сентября, на набережной Благовещенска торжественно открыли новую детскую площадку. На торжественном мероприятии присутствовали мэр Благовещенск а и губернатор Амурской области.

Обустроить участок набережной общей площадью в 3,5 гектаров удалось благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды». Горожане проголосовали за ремонт набережной.

Новый участок оборудовали как большую детскую площадку, игровая часть покрыта резиновой подушкой для безопасности детей. Здесь есть и горки, и большие кубики, и веревочные аттракционы, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Ташка

    Ташка
    22 минуты назад

    Дак писали же - поставить камеры по периметру, и штрафовать в размере х10 , и рожи вывешивать на всех порталах, чтобы другим неповадно было.

  • Vikki

    Vikki
    16 минут назад

    Так все строения и скульптуры как муравьи облепили и залезли. Конечно конструкции не выдержат

  • karlik nos

    karlik nos
    11 минут назад

    российское качество с китайским запасом прочности

  • vertex

    vertex
    8 минут назад

    Точно россейское качество? Или только в смете оно россейское?

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