Для маленьких благовещенцев на набережной открыли необычную площадку

На набережной реки Амур в Благовещенске открылась яркая и необычная детская площадка. В субботу, 30 сентября, на участке между улицей Пионерская и переулком Святителя Иннокентия состоялось торжественное открытие.

Мероприятие собрало огромное количество детей и их родителей. Кроме того, для горожан была организована большая культурно-игровая программа, по площадке ходили наряженные аниматоры, выступали юные артисты цирка. Возле огромной стилизованной лампы разместилась книжная выставка.

На площадке можно увидеть много необычного: фигуры животных реального размера и огромные грибы. В разных местах расположились обычные в нашей жизни предметы: лампа, кубики, цветочный горшок – но все они такого размера, как будто все люди стали лилипутами из сказок про Гулливера.

Центром всеобщего внимания стал детский Кремль, в котором имелись винтовые лестницы, канатные сетки и горки. Вокруг площадки имеется немало участков под газоны. В октябре этого года здесь начнут высаживать деревья и кустарники. В теплое время на этих газонах можно будет отдыхать семьями.

На открытии побывали первые лица города и области: мэр Благовещенска Валентина Калита и губернатор Александр Козлов. Они поздравили горожан с такой необычной площадкой и обратились с просьбой бережно относиться к новому объекту областного центра, особенно не выгуливать собак.