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Для маленьких благовещенцев на набережной открыли необычную площадку

Для маленьких благовещенцев на набережной открыли необычную площадку

На набережной реки Амур в Благовещенске открылась яркая и необычная детская площадка. В субботу, 30 сентября, на участке между улицей Пионерская и переулком Святителя Иннокентия состоялось торжественное открытие.

Мероприятие собрало огромное количество детей и их родителей. Кроме того, для горожан была организована большая культурно-игровая программа, по площадке ходили наряженные аниматоры, выступали юные артисты цирка. Возле огромной стилизованной лампы разместилась книжная выставка.

На площадке можно увидеть много необычного: фигуры животных реального размера и огромные грибы. В разных местах расположились обычные в нашей жизни предметы: лампа, кубики, цветочный горшок – но все они такого размера, как будто все люди стали лилипутами из сказок про Гулливера.

Центром всеобщего внимания стал детский Кремль, в котором имелись винтовые лестницы, канатные сетки и горки. Вокруг площадки имеется немало участков под газоны. В октябре этого года здесь начнут высаживать деревья и кустарники. В теплое время на этих газонах можно будет отдыхать семьями.

На открытии побывали первые лица города и области: мэр Благовещенска Валентина Калита и губернатор Александр Козлов. Они поздравили горожан с такой необычной площадкой и обратились с просьбой бережно относиться к новому объекту областного центра, особенно не выгуливать собак.

Просмотров всего: 994

#дети #отдых #строительство

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    Хороший проект, молодцы что такое сделали. Теперь главное следить и обслуживать площадку вовремя.

  • Katherine

    Katherine
    1 час назад

    Были сегодня на открытии. Очень классно и здорово, все красиво. Хотелось бы, чтобы эта красота сохранилась надолго. Единственное, что не очень понятно было, это зачем под каждым огромным кубиком внизу яма, причем яма обита внутри досками. Может, конечно, там что-то вроде подсветки, но кубики не закреплены, видела сегодня несколько раз, как они сдвигались и заваливались набок в эти ямы.

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    58 минут назад

    Рога оленю уже обломали.Что за народец......

  • тортик53

    тортик53
    43 минуты назад

    Близость одного из самого элитного жилищного комплекса в городе и такие аховые темпы реконструкции куска недостроя наводят на определенные мысли... Не хотят сильные мира сего из своих апартаментов стройплощадку заброшенную лицезреть...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    39 минут назад

    А когда уйдут клоуны и акробаты ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЕТЯМ?.. я уже писал ранее, там только лазалка представляет какой-либо интерес детям. Во дворе дома, что возле горадминистрации, при бесхозяйственном совке была построена ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШАЯ детская площадка, которая походила на древнюю крепость, там и домики, и горки и башни... А что тут?.. Во что будут играть дети на резиновой площадке под гиганскими кривыми грибами?.. ВО ЧТО? Какую образовательно-воспитательную нагрузку несёт эта площадка?.. или купили то, что увидели, не заморачиваясь, а теперь из этого сделали заботу?..

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    35 минут назад

    — Знаете, у меня был шок, когда я смотрела, как ребенок расшатывает этого слона, а его папа снимает происходящее на телефон и смеется. Люди ходили по газонам, на которых едва показалась трава, при этом на дорожках места хватало. Сама видела, как к родителям детей, напавших на статуи, подходили сами строители и делали замечания, а взрослые огрызались, поощряли действия маленьких, — говорит девушка. — Так обидно! Для всех нас построили такую площадку, а люди просто не ценят это, ломают. Если так пойдет и дальше, то даже страшно представить, что будет.

    Это цитата с соседнего ресурса. Подпишусь под каждым словом. Видела своими глазами. На замечания - ноль реакции. ДЕБИЛЫ! ЧТО РОДИТЕЛИ, ЧТО ДЕТИ! Стыдно должно быть им!

  • Соната

    Соната
    32 минуты назад



    Люди ходили по газонам, на которых едва показалась трава, при этом на дорожках места хватало.



    В теплое время на этих газонах можно будет отдыхать семьями - из статьи

    Значит по газону можно ходить

    Ну а остальное, если действительно так, то ужас

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    Любопытная Варвара

    — Знаете, у меня был шок, когда я смотрела, как ребенок расшатывает этого слона, а его папа снимает происходящее на телефон и смеется. Люди ходили по газонам, на которых едва показалась трава, при этом на дорожках места хватало. Сама видела, как к родителям детей, напавших на статуи, подходили сами строители и делали замечания, а взрослые огрызались, поощряли действия маленьких, — говорит девушка. — Так обидно! Для всех нас построили такую площадку, а люди просто не ценят это, ломают. Если так пойдет и дальше, то даже страшно представить, что будет. Это цитата с соседнего ресурса. Подпишусь под каждым словом. Видела своими глазами. На замечания - ноль реакции. ДЕБИЛЫ! ЧТО РОДИТЕЛИ, ЧТО ДЕТИ! Стыдно должно быть им!



    + много. Свиньи.

  • Ташка

    Ташка
    11 минут назад

    Сергей Труш

    А когда уйдут клоуны и акробаты ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ ПЛОЩАДКЕ ДЕТЯМ?.. я уже писал ранее, там только лазалка представляет какой-либо интерес детям. Во дворе дома, что возле горадминистрации, при бесхозяйственном совке была построена ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШАЯ детская площадка, которая походила на древнюю крепость, там и домики, и горки и башни... А что тут?.. Во что будут играть дети на резиновой площадке под гиганскими кривыми грибами?.. ВО ЧТО? Какую образовательно-воспитательную нагрузку несёт эта площадка?.. или купили то, что увидели, не заморачиваясь, а теперь из этого сделали заботу?..



    Играть дети буду, играть! И не обязательно по площадке должны ходить клоуны и клуб интеллектуалов в шахматы играть.

    А городок, который вы описываете, помню хорошо, гвозди торчат, вечно обоссанные и вонючие внутри домики кривые, забор, напоминающий колья инквизиции, качели с ржавыми цепями, вот как-то ностальгии не вызывает у меня эта площадка.

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