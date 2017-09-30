Около ста велосипедистов опробовали новую велодорожку в Благовещенске

В субботу, 30 сентября, на Новотроицком шоссе прошло открытие построенной недавно велодорожки. После перерезания ленточки и речей около ста велогонщиков проехали всю дистанцию дорожки от начала до конца – 5,5 километра.

На открытии присутствовал губернатор Амурской области Александр Козлов.

«На этой дорожке мы останавливаться не будем, построим новую», – заявил он собравшимся велолюбителям. Правда, не сообщил, где именно.

Новая дорожка тянется вдоль Новостроицкого шоссе от микрорайона до поворота на Моховую Падь – всего 5,5 километра. Вдоль нее построены 140 фонарей.

Спортсмены остались довольны дорожкой. «Конечно, далеко от центра города, – пожимают плечами велосипедисты. – Хотелось бы где-то поближе, например, на Игнатьевском шоссе».

Также им не понравилось, что было мало удобных съездов и заездов на велодорожку. Подрядчики пояснили, что этот вопрос уже решается.