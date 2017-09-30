Стали известны имена убитых в Белогорске военных

«Командир роты Егор Увкин закончил Кемеровское высшее командное училище. У него остались жена и маленький ребенок. Также погибли военнослужащие 1997 года рождения, это Матвей Берников и Андрей Озеров», – сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 29 сентября, на полигоне в Белогорске ефрейтор Абдулахадов открыл огонь по сослуживцам. В результате стрельбы погиб офицер и двое солдат, третий был ранен. Как стало известно редакции, сейчас его жизни угрозы нет.

Стрелок скрылся с места происшествия, и его начали разыскивать. Утром в субботу, 30 сентября, подразделение антитеррора обнаружило и блокировало беглеца. Тот был убит во время задержания, так как оказал вооруженное сопротивление.

Известно, что ефрейтор Абдулахадов служил в другой воинской части. В новое подразделение его перевели буквально за несколько дней до происшествия.