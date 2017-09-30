Команда из Амурской области стала третьей на российских соревнованиях по кендо

Команда Амурской области по кендо заняла 3 место на чемпионате и первенстве России, который проходит в Казани. Бронзовую медаль в категории «юноши» завоевали трое амурчан Даниил Яньков, Данил Комаров и Ярослав Вагапов.

Кроме того, в личном первенстве награду «За боевой дух» получили двое амурчан – Даниил Яньков (в возрастной категории 11-14 лет) и Артем Ветлугаев (в возрастной категория 15-17 лет).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», команда из восьми человек отправилась из Амурской области на III чемпионат и первенство России по кендо. Соревнования проходят в категориях «юноши», «юниоры», «мужчины» и «женщины» и продлятся до 1 октября.