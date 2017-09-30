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30сентября
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сегодня, 15:36 0

Команда из Амурской области стала третьей на российских соревнованиях по кендо

Команда из Амурской области стала третьей на российских соревнованиях по кендо

Команда Амурской области по кендо заняла 3 место на чемпионате и первенстве России, который проходит в Казани. Бронзовую медаль в категории «юноши» завоевали трое амурчан Даниил Яньков, Данил Комаров и Ярослав Вагапов.

Кроме того, в личном первенстве награду «За боевой дух» получили двое амурчан – Даниил Яньков (в возрастной категории 11-14 лет) и Артем Ветлугаев (в возрастной категория 15-17 лет).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», команда из восьми человек отправилась из Амурской области на III чемпионат и первенство России по кендо. Соревнования проходят в категориях «юноши», «юниоры», «мужчины» и «женщины» и продлятся до 1 октября.

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#дети #спорт

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