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30сентября
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В Благовещенске прошел концерт памяти погибшего вокалиста Linkin Park

В Благовещенске прошел концерт памяти погибшего вокалиста Linkin Park

Вечер памяти Честера Беннингтона – вокалиста Linkin Park – прошел в Благовещенске в пятницу, 29 сентября. Зал Grand Arena Ostrova оказался заполнен. Кроме каверов на хиты группы в программу включили танцевальные номера, рэп и а-капельное исполнение.

Открыла концерт группа Solar Wind. «Хотя мы и не являемся ярыми поклонниками Linkin Park, в нашем репертуаре есть их песня Numb. Она не сложная в исполнении. Музыка у Linkin Park очень мелодичная, публике она очень нравится. Особенно помнят песни из 2000-х, которые группа написала в начале своего творчества», – рассказал Александр Дьяченко.

О творчестве группы также напомнили несколько команд: вокальный проект Razные, танцевальный Candy Shop-heavy и а-капельная студия Roud 7.

«Мы специально готовили What I've Done, разложили на семь голосов. Получилось очень близко к оригиналу. Музыка у Linkin Park очень красивая, с ней просто работать», – поделилась руководитель студии Валентина Базанова.

Кульминацией вечера стала шоу-программа «Звёздная пыль», в которой художница переносила с экрана на бумагу портрет Честера Беннингтона. Краски были невидимыми, и всё действо оказалось таинством, когда девушка кинула на «холст» блёстки. Портрет ожил, и это вызвало бурные аплодисменты в зале.

Картину разыграли среди обладателей билетов – победителем оказался верный благовещенский поклонник Честера Беннингтона – тоже Честер, Бишаров. Имя он поменял недавно, в память о своём кумире. Молодой человек сам вытягивал счастливый купончик, и к собственному удивлению достал свой билет.

Сборы, вырученные от продажи билетов на вечер памяти, организаторы концерта решили направить в детский дом села Садовое. На эти средства будут приобретены необходимые детям вещи.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #партии

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Комментарии
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  • nickishinsereja

    nickishinsereja
    21 минута назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http:/2qu.ru/nikodex

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