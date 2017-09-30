Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 4

В Благовещенске мотоцикл врезался в «Жигули»

В Благовещенске мотоцикл врезался в «Жигули»

В субботу, 30 сентября, в Благовещенске произошло жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Очевидцы прислали в редакцию фотографии, на которых видно, что мотоцикл врезался в бок отечественного автомобиля.

Авария произошла по улице Калинина между Пролетарской и Тенистой днем 30 сентября. По сообщению очевидцев, мотоциклист, попавший в ДТП, остался жив.

30 сентября в Благовещенске проходит закрытие мотосезона. Начаться оно должно в 17:30 на улице Конная, 132.

Просмотров всего: 705

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=bhWT7B7U9Ag Видео с места аварии

  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=bhWT7B7U9Ag Видео с места аварии

  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=bhWT7B7U9Ag Видео с места аварии

  • nickishinsereja

    nickishinsereja
    21 минута назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Раненый в Белогорске военный будет жить
Происшествия 4

В субботу в аэропорту Благовещенска задерживаются два московских рейса
Происшествия 1

Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» заключены под домашний арест
Общество 1

Экс-главу «Трансаэро» Бурдина назначили гендиректором «ВИМ-Авиа»