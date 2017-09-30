В Благовещенске мотоцикл врезался в «Жигули»

В субботу, 30 сентября, в Благовещенске произошло жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Очевидцы прислали в редакцию фотографии, на которых видно, что мотоцикл врезался в бок отечественного автомобиля.

Авария произошла по улице Калинина между Пролетарской и Тенистой днем 30 сентября. По сообщению очевидцев, мотоциклист, попавший в ДТП, остался жив. 30 сентября в Благовещенске проходит закрытие мотосезона. Начаться оно должно в 17:30 на улице Конная, 132.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин