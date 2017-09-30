Амурские стоматологи выявляли у пациентов рак

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Стоматологи Приамурья впервые провели в области Неделю ранней диагностики рака головы и шеи. Всего проверили около тысячи пациентов – ни у кого признаков онкозаболевания не выявили.

Неделя была организована в рамках Европейской одноименной акции, участником которой является и Стоматологическая ассоциация России. Цель ее – повысить онконастороженность у населения, информировать его об опасности запустить онкозаболевание.

Активнее всех в акции участвовали Зейская, Тындинская, Благовещенская и Амурская областная стоматологические поликлиники, а также стоматологи городской поликлиники № 3 Благовещенска и Свободненской городской поликлиники.

«К счастью, ни у кого из обследованных пациентов признаков или симптомов онкозаболевания выявлено не было, – рассказала главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Амурской области Наталья Упитис. – Тем не менее, каждому были вручены памятки по профилактике рака полости рта, его симптомы, с тем, чтобы люди знали, в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу. Потому что ранее обращение к специалисту и своевременная постановка диагноза может спасти жизнь многим пациентам».