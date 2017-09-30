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30сентября
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сегодня, 12:52 5

Амурские стоматологи выявляли у пациентов рак

Амурские стоматологи выявляли у пациентов рак
Фото: www.bel.ru

Стоматологи Приамурья впервые провели в области Неделю ранней диагностики рака головы и шеи. Всего проверили около тысячи пациентов – ни у кого признаков онкозаболевания не выявили.

Неделя была организована в рамках Европейской одноименной акции, участником которой является и Стоматологическая ассоциация России. Цель ее – повысить онконастороженность у населения, информировать его об опасности запустить онкозаболевание.

Активнее всех в акции участвовали Зейская, Тындинская, Благовещенская и Амурская областная стоматологические поликлиники, а также стоматологи городской поликлиники № 3 Благовещенска и Свободненской городской поликлиники.

«К счастью, ни у кого из обследованных пациентов признаков или симптомов онкозаболевания выявлено не было, – рассказала главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Амурской области Наталья Упитис. – Тем не менее, каждому были вручены памятки по профилактике рака полости рта, его симптомы, с тем, чтобы люди знали, в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу. Потому что ранее обращение к специалисту и своевременная постановка диагноза может спасти жизнь многим пациентам».

Просмотров всего: 1155

#здоровье

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Комментарии
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  • nastya291287

    nastya291287
    2 часа назад

    Могли бы эту памятку и опубликовать...

  • nastya291287

    nastya291287
    2 часа назад

    Могли бы эту памятку и опубликовать...

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    заголовок звучит так. будто стоматологи подвиг совершили.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    у нас ведь рак выявляют визуально. онкомаркеры дорогущие

  • nickishinsereja

    nickishinsereja
    21 минута назад

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