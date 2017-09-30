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30сентября
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сегодня, 11:33 0

Раненый в Белогорске военный будет жить

Раненый в Белогорске военный будет жить

Угрозы жизни военнослужащему, который 29 сентября был ранен в воинской части Белогорска, нет. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» стало известно из неофициальных источников. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Военный получил ранение во время стрельбы, которую в пятницу, 29 сентября, устроил на полигоне ефрейтор Гасан Абдулахадов. От его выстрелов погибли двое солдат и один офицер. Как сообщало ИА «Амур.инфо», по факту было заведено уголовное дело. Однако уже ранним утром его обнаружили, по официальной информации, беглый ефрейтор оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен.

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#Белогорск #военные #происшествия

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