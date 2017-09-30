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30сентября
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сегодня, 10:49 3

В субботу в аэропорту Благовещенска задерживаются два московских рейса

В субботу в аэропорту Благовещенска задерживаются два московских рейса

Два рейса из Москвы в Благовещенск задерживаются. В субботу, 30 сентября, в Благовещенском аэропорту запланированы прилеты трех самолетов из столицы. Два из них – на 8 часов и на 9:30 – по расписанию не приземлились.

Рейс 181 авиакомпании «ВИМ–Авиа» задерживается на 10 часов. Вместо 8:00 по расписанию расчетное время прилета самолета указано – 18 часов. Соответственно, вылет борта из Благовещенска вовремя не состоится, ориентировочно амурские пассажиры смогут вылететь в 19:30.

Также задерживается рейс авиакомпании «Икар» из аэропорта Домодедово. Вместо 10:00 прилет этого самолета ожидается в 14:30.

Третий самолет приземлился без задержек.

Просмотров всего: 438

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Viva

    Viva
    1 час назад

    Да ладно, Икар уже из домодедово летает?

  • Немо

    Немо
    50 минут назад

    Началось... Почему же именно в тот день, когда мне нужно лететь??????

  • Graf1977

    Graf1977
    7 минут назад

    летайте через аэропорт Хабаровска и будет вам счастье!

    Ну а туда можно в любое время добраться на комфортом такси: https://m.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/predlozheniya_uslug/uslugi_taksi_637956781

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