В субботу в аэропорту Благовещенска задерживаются два московских рейса
Два рейса из Москвы в Благовещенск задерживаются. В субботу, 30 сентября, в Благовещенском аэропорту запланированы прилеты трех самолетов из столицы. Два из них – на 8 часов и на 9:30 – по расписанию не приземлились.
Рейс 181 авиакомпании «ВИМ–Авиа» задерживается на 10 часов. Вместо 8:00 по расписанию расчетное время прилета самолета указано – 18 часов. Соответственно, вылет борта из Благовещенска вовремя не состоится, ориентировочно амурские пассажиры смогут вылететь в 19:30.
Также задерживается рейс авиакомпании «Икар» из аэропорта Домодедово. Вместо 10:00 прилет этого самолета ожидается в 14:30.
Третий самолет приземлился без задержек.
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