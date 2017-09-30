В субботу в аэропорту Благовещенска задерживаются два московских рейса

Два рейса из Москвы в Благовещенск задерживаются. В субботу, 30 сентября, в Благовещенском аэропорту запланированы прилеты трех самолетов из столицы. Два из них – на 8 часов и на 9:30 – по расписанию не приземлились.

Рейс 181 авиакомпании «ВИМ–Авиа» задерживается на 10 часов. Вместо 8:00 по расписанию расчетное время прилета самолета указано – 18 часов. Соответственно, вылет борта из Благовещенска вовремя не состоится, ориентировочно амурские пассажиры смогут вылететь в 19:30.

Также задерживается рейс авиакомпании «Икар» из аэропорта Домодедово. Вместо 10:00 прилет этого самолета ожидается в 14:30.

Третий самолет приземлился без задержек.