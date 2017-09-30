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30сентября
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Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» заключены под домашний арест

Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» заключены под домашний арест
Фото: РИА Новости

Александр Кочнев, гендиректор, и Екатерина Пантелеева, главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа», отправлены Басманным судом Москвы под домашний арест до 25 ноября, сообщает РИА Новости. Суд обосновало свои действия тем, что, оставаясь на свободе, обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться.

Дело против гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании возбуждено по факту хищения денежных средств пассажиров: руководство «ВИМ-Авиа» не могло исполнять обязательство по исполнению авиаперевозок, но продолжало продажу авиабилетов. «Кроме того, руководство компании предпринимало попытки по выводу денежных средств из компании за рубеж», — сказал следователь.

Кочнев попросил разрешить ему двухчасовые прогулки. Это необходимо, по его словам, в связи с болезнью и для того, чтобы встречаться с врачом. Однако в прогулках суд ему отказал. А встречаться с врачом он может лишь после заблаговременного уведомления следователя.

Под домашний арест также заключена и главный бухгалтер авиаперевозчика Екатерина Пантелеева. «Обвиняемая располагает значительными финансовыми накоплениями и у нее есть загранпаспорт, она может скрыться», — сказала следователь.

Фото: РИА Новости

25 сентября «ВИМ-Авиа» сделала официальное признание об отсутствии финансов для продолжения работы. Заложниками ситуации стали несколько десятков тысяч клиентов «ВИМ-Авиа» как в России, так и за рубежом.

К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа» будет до 15 октября, с 16 октября перевозки прекратятся.

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#происшествия #суды #транспорт

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