Экс-главу «Трансаэро» Бурдина назначили гендиректором «ВИМ-Авиа»

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«Авиавласти РФ не получали уведомления от авиакомпании "ВИМ-Авиа" о назначении нового гендиректора. По действующему законодательству его назначение сопровождается соответствующей аттестацией и внесением в сертификат эксплуатанта. В настоящее время он там не значится», — заявил РБК представитель Росавиации.

И добавил: «Нам Александр Бурдин известен по ситуации с авиакомпанией "Трансаэро", в которую он был также назначен с формулировкой "для решения кризисной ситуации". Как известно, "Трансаэро" в сентябре признана банкротом. Авиасообществу этот "специалист" неизвестен. Будем знакомиться».

В свою очередь представитель «ВИМ-Авиа» сказал, что Бурдина назначили акционеры авиаперевозчика. По сообщению компании, сейчас новая команда согласовывает график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание. «Ведутся активные переговоры с банками с целью открытия финансирования для оздоровления деятельности авиаперевозчика», — добавил ее представитель.

Бурдин в течение двух лет возглавлял «Трансаэро», которая в конце 2015 года прекратила полеты из-за долгов на 250 миллиардов рублей. Одним из его предложений было возрождение деятельности авиакомпании. Однако в начале сентября 2017 года кредиторы «Трансаэро» проголосовали за ее банкротство и введение конкурсного производства.

Как сообщало «Амур.инфо», долг авиакомпании «ВИМ-Авиа» составляет 7 миллиардов рублей. Она принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым, которые в день возбуждения уголовного дела, 25 сентября, скрылись за границей.

Главный бухгалтер Екатерина Пантелеева и бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев сейчас находятся под следствием, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Накануне суд отправил обоих под домашний арест.

Как пишет РБК, «ВИМ-Авиа» во вторник прекратила чартерные и регулярные полеты из-за финансовых проблем. В начале недели, по данным Ростуризма, за границей оставалось около 40 тысяч пассажиров. К концу четверга, 28 сентября, эта цифра сократилась до 30,6 тысячи. По итогам пятницы планируется перевезти еще 2 тысячи человек.

В пятницу, 29 сентября, на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» подключили два самолета из специального отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства.