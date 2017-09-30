От «чего бояться?» до «в городе паника!»: как жители Белогорска пережили ночь побега военного

«Мне случайно зашедшие сказали: бегает ненормальный, – рассказала ночной продавец из круглосуточного магазина. – У меня есть тревожная кнопка. В случае опасности нажму ее – что еще сделаешь?»

«Я не боюсь, у меня всё под контролем, – рассказал ночной прохожий. – Ребенка на замок закрыл, собаку спустил. Дом у меня под видеонаблюдением».

Водитель легкового автомобиля Константин рассказал, что не боится разгуливающего с автоматом военного.

«Чего бояться? – усмехнулся он. – Детям позвонили, предупредили. У меня брат в армии служит, так что мы в курсе. А самому-то чего бояться – простых граждан он трогать не будет».

В следующем встреченном автомобиле за рулем оказалась девушка.

«Я узнала через Интернет, сейчас, конечно, веду себя осторожно, не останавливаюсь, когда вижу незнакомых людей, – рассказала Анастасия Зырянова. – В городе, конечно, паника – людей нет, машин тоже – все сидят по домам. В пятницу у нас ездят все и в том числе ночью. А сегодня нет вообще никого и нигде».

На дорогах города стоят полиция и военные, которые проверяют проезжающие машины. Водитель такси Александр Захаров, которого остановили для проверки, уже знает причину. «Облава идет на военного, который сбежал из части», – спокойно пояснил он журналистам.

Добавил, что в городе всё довольно спокойно. «Люди отдыхают. Ну, кафе закрыли крайние. Видно, что люди опасаются: всё больше такси вызывают, чтобы пешком не ходить по улице, – пояснил он. – Обычно, людей, конечно, больше».

«Никакой паники нет. Он же с полигона сбежал, – рассуждает Данил Удодов, гулявший в районе железнодорожного вокзала. – В город ему по-любому не вариант идти, потому что его весь оцепили. Я считаю, что мы в безопасности. Люди по домам, потому что ночь, завтра выходной. Кафе и клубы позакрывали из-за чрезвычайного положения. Это правильно, я считаю. Везде смс-рассылка была. Все знают его в лицо, что нельзя останавливаться и подбирать. Машины все проверяют».