СМИ: Гасан Абдулахадов был вспыльчивым человеком и требовал уважать себя

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Как пишет Life.ru, ссылаясь на представителей Белогорского управления полиции, случившееся ЧП стало настоящим шоком. «С рассветом подняли в воздух вертолёты для поиска стрелка. Из Благовещенска также прибыло подкрепление», - рассказал местный полицейский.

Такие меры были оправданы - 23-летний ефрейтор был вооружён автоматом Калашникова с несколькими магазинами патронов и, по некоторым данным, прошёл специальную подготовку на выживание и хорошо ориентировался в окрестностях города.

По данным следствия, которое ведёт Военное Следственное управление СК РФ по Восточному военному округу, у ефрейтора был очень вспыльчивый характер.

«Именно из-за конфликтов с сослуживцами Абдулахадова 21 сентября 2017 года перевели из соседней в/ч 0290 - 165-й артиллерийской бригады, расположенной в Белогорске, но считающейся более престижной», - сказал источник из штаба Восточного военного округа.

Военнослужащие этой бригады участвуют в специальных операциях за пределами России, поэтому проходят более серьёзную боевую и физическую подготовку. В 165-ю бригаду отбирают призывников с высшим и средним специальным образованием, чтобы после полугода службы предложить перейти на контракт и иметь возможность выезжать в командировки.

«Ведь Абдулахадов до призыва в армию окончил Югорский государственный университет. Он был отличным кандидатом для службы по контракту, так как имел техническое образование, что важно для службы в артиллерийской бригаде», - добавил собеседник.

Именно в 165-ю артиллерийскую бригаду Минобороны РФ и попал служить в апреле 2017 года уроженец Дагестана 23-летний Гасан Абдулахадов. Он был призван на воинскую службу комиссариатом по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району.

По словам источника, Абдулахадов был отличным солдатом, но очень вспыльчивым, требуя сослуживцев считаться с его мнением и уважать его. Часто уроженец села Хуцеевка Кизлярского района Дагестана доказывал свой авторитет силой.

«Разборки в части, бойцы которой в любую минуту могут отправиться в боевую командировку, просто надоели командованию бригады, и вспыльчивого ефрейтора перевели в "тыловую" часть связи», - сказал источник в Восточном военном округе.

Следователи предполагают, что причиной стрельбы на полигоне в/ч 53790 стали неуставные отношения.

«Прибывший в новый коллектив Абдулахадов, считающий себя уже "старослужащим", потому что прослужил в армии уже пять месяцев, мог начать устанавливать свои порядки, что не понравилось его новым сослуживцам по полку связи. Произошёл конфликт, - считает собеседник в правоохранительных органах Амурской области. - Солдат дождался момента, когда в его руках оказалось боевое оружие и расстрелял обидчиков.

Возможно, что у ефрейтора возник конфликт с командиром подразделения и сослуживцами, которые пытались его перевоспитать. Известно, что уроженцы Северного Кавказа стараются жить в армии по своим законам… Могло быть и так, что командир мог его заставить что-то выполнять, грубо говоря, ту же самую уборку или ещё что-то, а тот это запомнил и не простил».

Бывший военный Вячеслав вспоминает, что и у него были конфликты с выходцами из южных республик, которые проходили службу в этой части.

Ещё один бывший военнослужащий этой части по имени Дмитрий также думает, что ефрейтор мог повздорить с кем-то из сослуживцев.

«Как ни крути, замкнутое пространство и одни парни, тут мог послужить и скандал какой-то внутри коллектива. И в моё время были недопонимая в части, но всё всегда решалось мирно», - поделился Дмитрий.

Эта часть уже имеет дурную славу - ранее солдаты жаловались на дедовщину и произвол командиров. Зимой 2017 года здесь произошла трагедия: уроженец Мордовии Евгений Вельмакин, проходивший службу в Белогорске Амурской области, 15 января 2017 года свёл счёты с жизнью.

Он был найден мёртвым на территории части. Командиры соединения сказали родным погибшего, что его смерть наступила в результате суицида. Однако друзья и родственники погибшего не верят, что он мог покончить с собой, а сам он незадолго до трагедии написал своей подруге, что его избивают и пытают сослуживцы.

Между тем часть знаменита и своими героями. В марте 2012 года майор Сергей Солнечников спас солдат, закрыв их своим телом от гранаты, которую неудачно бросил один из них. Майор скончался от многочисленных ранений. Ему было посмертно присвоено звание Героя России.