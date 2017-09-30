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30сентября
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Военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, убили

Военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, убили
Фото: РИА Новости

В Белогорске убили военнослужащего, который 29 сентября расстрелял двух солдат и одного офицера, а после скрылся с оружием. По информации пресс-службы Восточного военного округа, молодой человек оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство, стрелявшего в сослуживцев военнослужащего обнаружило и блокировало антитеррористическое подразделение. Во время задержания он открыл стрельбу, после чего против него применили оружие. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия Минобороны России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сами жители Белогорска рассказывают, что парень вернулся ранним утром в военную часть, где и открыл огонь. После его застрелили.

Пресс-служба администрации Белогорска тем временем сообщает, что все ограничительные меры в городе, введенные в связи с ЧП, отменены. «В Белогорске найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено. Все мероприятия пройдут в штатном режиме, включая ярмарку выходного дня», – сообщили в администрации города.

Ранее Амур.инфо писало, что убивший сослуживцев военнослужащий – 23-летний дагестанец Гасан Омарович Абдулахадов. Он – водитель-электрик радиостанции роты батальона связи. Зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Воинское звание – ефрейтор. Имеет среднее профессиональное образование, холост.

Просмотров всего: 4737

#Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Ура!

  • Отец

    Отец
    1 час назад

    Шакалу шакалья смерть

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Какое ещё УРА? Вы что сошли с ума? Погибли люди, молодые люди. Я сама чуть с ума не сошла, там мой внук служит. "Нервный срыв" у этой обезьяны! Срывался бы на своей семье, ублюдок! Можно бы было его оживить и дать родителям убитых на растерзание. Какая сволочь! Какая мать воспитала это животное?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Стремно все это, неправильно.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Побольше ребят из маленьких и гордых республик в российскую армию.

  • starco

    starco
    1 час назад

    Не убили, а ликвидировали. Убивают жертв, а ликвидируют преступников.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Gangstarr

    Стремно все это, неправильно.



    Зато и выяснять не нужно из - за кого и чего? И полковничьи папахи с погонами не полетели . И стремно и странно все это.

    Как только узнали, что Шойгу комиссию из центра направил. Сразу быстренько и наверняка. Это только видимо в фильмах показывают, как обезоруживают спецгруппы вооруженных людей, чтобы установить и выяснить причины, либо еще чего. Видимо не все гладко в королевстве 35 - ой армии, да и чего - то утаивают.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад



    Все мероприятия пройдут в штатном режиме. Включая ярмарку выходного дня», - сообщили в администрации города.



    Ну, а теперь все на Ярмарку, гулять и веселиться.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    46 минут назад

    ...мдя...грустная история...

  • Братеев

    Братеев
    45 минут назад

    надо траур объявлять

  • emina

    emina
    43 минуты назад

    Как вообще такие личности в ряды вооруженных сил России попадают? Урод. Убить людей и рвануть из части. У него даже мозги недоразвиты, ведь нормальный человек понимает, что его всё равно быстро найдут и ликвидируют.

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    emina

    Как вообще такие личности в ряды вооруженных сил России попадают? Урод. Убить людей и рвануть из части. У него даже мозги недоразвиты, ведь нормальный человек понимает, что его всё равно быстро найдут и ликвидируют.



    Обычно, пройдя многочисленные проверки, комиссии, тестирование и прочее.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    39 минут назад

    Братеев

    надо траур объявлять



    ...считаешь что когда люди гибнут это весело?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    36 минут назад

    vertex

    Обычно, пройдя многочисленные проверки, комиссии, тестирование и прочее.



    этто ... , шутка такая ? :(

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    36 минут назад

    Отец

    Шакалу шакалья смерть



    ты про кого ?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    34 минуты назад

    Алёна Валентиновна

    Ура!



    Победа !!!

    Четыре трупа . Четыре семьи . Плюс раненые и уволенные по несоответствию .

    "Ура" (((

  • ay

    ay
    28 минут назад

    Рудольф Шнапс

    vertex

    Обычно, пройдя многочисленные проверки, комиссии, тестирование и прочее.



    этто ... , шутка такая ? :(



    А по-другому и не бывает. В военкоматах-то. В мирное время." проверки, комиссии, тестирование". Но что-то не повлиял на него Ленинград в лучшую сторону.

  • Братеев

    Братеев
    27 минут назад

    михалычу-это не шутка

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Рудольф Шнапс

    vertex

    Обычно, пройдя многочисленные проверки, комиссии, тестирование и прочее.



    этто ... , шутка такая ? :(



    Нет, в современной армии РФ служат и работают высококлассные специалисты по отбору призывников. Да и много нового и современного оборудования и прочего.

    Если даже сравнивать с 90 -ми. Про обеспечение и прочее даже и сравнению не подлежит.

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Рудольф Шнапс

    Алёна Валентиновна

    Ура!



    Победа !!!

    Четыре трупа . Четыре семьи . Плюс раненые и уволенные по несоответствию .

    "Ура" (((



    А кто уволен - то?

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    vertex

    Рудольф Шнапс

    Алёна Валентиновна

    Ура!



    Победа !!!

    Четыре трупа . Четыре семьи . Плюс раненые и уволенные по несоответствию .

    "Ура" (((



    А кто уволен - то?



    Кто не соответствует. Верхи же потребуют оргвыводов.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    22 минуты назад

    Братеев

    михалычу-это не шутка



    ...понял.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    21 минута назад

    Заставку-фотографию нелепую нашли. Совсем не по теме.

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    ay

    vertex

    Рудольф Шнапс

    Алёна Валентиновна

    Ура!



    Победа !!!

    Четыре трупа . Четыре семьи . Плюс раненые и уволенные по несоответствию .

    "Ура" (((



    А кто уволен - то?



    Кто не соответствует. Верхи же потребуют оргвыводов.



    Найдут какого - нибудь залетного младшего сержанта и повесят на него. Главное папахи сохранить.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    15 минут назад

    emina

    Как вообще такие личности в ряды вооруженных сил России попадают? Урод. Убить людей и рвануть из части. У него даже мозги недоразвиты, ведь нормальный человек понимает, что его всё равно быстро найдут и ликвидируют.



    Всякое бывает. Может быть обстоятельства так сложились, что ничего другого не придумал. И раньше такие случаи были. Я в 60-е годы служил в Приморье, так один паренёк, разобидевшись на весь мир, рванул на танке Т-34 в Китай. Так бы и убежал, но сдуру въехал на хлипкий деревянный мостик и танк завяз в речушке. Начал отстреливаться из пулемёта. Ликвидировали. Правда, в ту пору сети Интернет не было и о случившемся знало только военное командование.

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