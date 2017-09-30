Военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев в Белогорске, убили

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Как пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство, стрелявшего в сослуживцев военнослужащего обнаружило и блокировало антитеррористическое подразделение. Во время задержания он открыл стрельбу, после чего против него применили оружие. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия Минобороны России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сами жители Белогорска рассказывают, что парень вернулся ранним утром в военную часть, где и открыл огонь. После его застрелили.

Пресс-служба администрации Белогорска тем временем сообщает, что все ограничительные меры в городе, введенные в связи с ЧП, отменены. «В Белогорске найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован в шесть утра в районе Автобата. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено. Все мероприятия пройдут в штатном режиме, включая ярмарку выходного дня», – сообщили в администрации города.

Ранее Амур.инфо писало, что убивший сослуживцев военнослужащий – 23-летний дагестанец Гасан Омарович Абдулахадов. Он – водитель-электрик радиостанции роты батальона связи. Зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Воинское звание – ефрейтор. Имеет среднее профессиональное образование, холост.