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30сентября
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сегодня, 00:40 0

По факту расстрела военнослужащих в Белогорске возбуждено уголовное дело

По факту ЧП, случившегося в Белогорске, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по поиску и задержанию молодого человека, расстрелявшего двух солдатов и одного офицера.

Как сообщалось ранее, в военной части Белогорска военнослужащий убил трех человек, одного ранил, а после скрылся с оружием в руках. Его объявили в розыск.

Тем временем, минобороны РФ направило специальную комиссию в Амурскую область во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Предварительно сообщается, что причиной случившегося мог стать нервный срыв военнослужащего.

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#Белогорск #военные #происшествия

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