Минобороны направило комиссию в Приамурье после ЧП в военной части

Причиной расстрела военным сослуживцев в Амурской области мог стать нервный срыв. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», - говорится в сообщении.

29 сентября в Белогорске при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще один военнослужащий ранен. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием.