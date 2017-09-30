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30сентября
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сегодня, 00:29 0

Минобороны направило комиссию в Приамурье после ЧП в военной части

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал направить в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Об этом пишет «Росбалт». Также названа возможная причина, по которой военнослужащий пошел на убийство.

Причиной расстрела военным сослуживцев в Амурской области мог стать нервный срыв. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», - говорится в сообщении.

29 сентября в Белогорске при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще один военнослужащий ранен. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием.

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#Белогорск #военные #происшествия

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