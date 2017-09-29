Разыскиваемый в Белогорске военнослужащий – 23-летний дагестанец Гасан Абдулахадов

Стало известно, что разыскиваемого зовут Гасан Омарович Абдулахадов. Он водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи. Родился 17 июня 1994 года в Республике Дагестан.

Зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Воинское звание – ефрейтор. Имеет среднее профессиональное образование, холост.

Как сообщало Амур.инфо, в одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, на стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера и скрылся. Еще одного военнослужащего он ранил, пострадавший сейчас находится в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах.

По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются для того, чтобы избежать ситуаций, связанных с возможным захватом заложников.