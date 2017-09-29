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29 сентября 2017, 23:56 7

Разыскиваемый в Белогорске военнослужащий – 23-летний дагестанец Гасан Абдулахадов

Разыскиваемый в Белогорске военнослужащий – 23-летний дагестанец Гасан Абдулахадов

Появилась информация о разыскиваемом в Белогорске военнослужащем, который 29 сентября расстрелял двух солдат и офицера, а также ранил еще одного военнослужащего. После ЧП молодой человек скрылся с автоматом в руках, его объявили в розыск.

Стало известно, что разыскиваемого зовут Гасан Омарович Абдулахадов. Он водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи. Родился 17 июня 1994 года в Республике Дагестан.

Зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Воинское звание – ефрейтор. Имеет среднее профессиональное образование, холост.

Как сообщало Амур.инфо, в одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, на стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера и скрылся. Еще одного военнослужащего он ранил, пострадавший сейчас находится в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах.

По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются для того, чтобы избежать ситуаций, связанных с возможным захватом заложников.

Просмотров всего: 8285

#Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    46 минут назад

    Фото?

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    39 минут назад

    Хочу как гражданин, чтобы его убили при задержании.

    Сотрудники военной полиции.

    Они там неполным взводом осаду держали против 200 боевиков, нам так сказали.

    Спецы воен. полиции 35й армии все решат.

  • Asom

    Asom
    23 минуты назад

    Подозревал, что даг. Такие случаи уже были. Дело в том, что кавказцы никому не позволяют оскорблять ни себя, ни своих родителей (поэтому и живут дольше всех в России). А манера общения в нашей армии... ну, сами знаете. Так что если так всё и было, то я Гасана не осуждаю.

  • Леонидова

    Леонидова
    19 минут назад

    Ну зачем дагу служить в Амурской области? С ними всегда конфликты, а если группа, они всю роту подомнут под себя и отцов командиров....

    А теперь три семьи не дождутся сыновей....

    Мои соболезнования. очень жаль погибших

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    16 минут назад

    Asom

    Подозревал, что даг. Такие случаи уже были. Дело в том, что кавказцы никому не позволяют оскорблять ни себя, ни своих родителей (поэтому и живут дольше всех в России). А манера общения в нашей армии... ну, сами знаете. Так что если так всё и было, то я Гасана не осуждаю.



    Ну надо же. Негров любит, а кавказцев нет... Не сказал бы, что сильно ты меня удивили, поцреот.

  • Леонидова

    Леонидова
    13 минут назад

    Ниндзя, ты как , справа налево читаешь? Или в уме на английский переводишь? Ии уже русский забыл? Где кто сказал, что не любит дагов?

  • Ариадна

    Ариадна
    11 минут назад

    У меня среди знакомых нет дагестанцев...а конфликты среди них бывают

    Живём на против школы и приходится иногда видеть травлю слабого группой парней...

    Забывают ребята, что надо уважать друг друга..

    Дедовщина вырастает с малого ...из школы ..

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