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29 сентября 2017, 23:12 11

В Белогорске военнослужащий расстрелял двух солдат и офицера и скрылся

В Белогорске военнослужащий расстрелял двух солдат и офицера и скрылся
Фото: tvzvezda.ru

В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный города Белогорска, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера и скрылся.

Еще одного военнослужащего мужчина ранил, пострадавший сейчас находится в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах.

Правоохранительные органы просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного 02 (102).

О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков немедленно доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.

Меры принимаются для того, чтобы избежать ситуаций, связанных с возможным захватом заложников. В случае, если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 3639

#Белогорск #происшествия #военные

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Фото разве нельзя здесь опубликовать?

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    АлгебраФото разве нельзя здесь опубликовать?


    А толку? Амуринфо как всегда лицо закроет

  • Стяжка

    Стяжка
    1 час назад

    Да и имя его полезно было бы знать, а то мало ли

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад

    Полстраны и её гостей ходит в камуфляже.

    Почему нельзя выложить фото беглеца?

  • Belka_89

    Belka_89
    57 минут назад

    Как офицера фамилия?

  • Питерский

    Питерский
    39 минут назад

    Чурка.Есть вероятность что к экстремизму отношение имеет .

  • Братеев

    Братеев
    31 минута назад

    наверно тоже кто то чуркой назвал

  • банбан

    банбан
    30 минут назад

    мдя- хоть бы возраст указали/срочник с алтая?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    22 минуты назад

    банбан

    мдя- хоть бы возраст указали/срочник с алтая?



    http://www.amur.info/news/2017/09/29/130415

  • евга87

    евга87
    4 минуты назад

    есть где-нибудь информация о погибших?

  • евга87

    евга87
    4 минуты назад

    есть где-нибудь информация о погибших?

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