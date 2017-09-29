В Белогорске военнослужащий расстрелял двух солдат и офицера и скрылся

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В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный города Белогорска, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера и скрылся.

Еще одного военнослужащего мужчина ранил, пострадавший сейчас находится в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах.

Правоохранительные органы просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного 02 (102).

О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков немедленно доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению губернатора, в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.

Меры принимаются для того, чтобы избежать ситуаций, связанных с возможным захватом заложников. В случае, если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.