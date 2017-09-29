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29 сентября 2017, 21:48 0

Почти все выпускники Амурского педколледжа идут работать по специальности

Большинство поступающих в Амурский педагогический колледж хотят стать преподавателями начальных классов и педагогами начального образования. Эти специальности пользуются наибольшим спросом среди выпускников. Конкурс на них в этом году составил 4-5 человек на место. На другие специальности пытались попасть по три человека на место.

В этом году на бюджетные места претендовали более 900 амурчан. Это наполовину больше, чем количество этих мест – в педколледже готовы были принять на платное обучение 320 человек.

При этом учебное заведение располагает десятью разными специальностями на выбор. Это и коррекционная педагогика, музыкальное образование, физическая культура и адаптивная физкультура. Также в педколледже предлагают получить дополнительное образование и освоить прикладную информатику и декоративно-прикладное искусство.

По последним специальностям студентам легко удаётся трудоустроится. В целом более 80 % студентов педколледжа на выходе из образовательного учреждения устраиваются работать по специальности. А среди выпускников с дипломами преподавателей начальных классов и педагогов дошкольного образования в этом году по специальности пошли работать 97,5 %.

Не остаются без работы и выпускники с ограниченными возможностями здоровья. 60 % студентов, имеющих инвалидность, находят работу по специальности. И, как правило, остаются работать по призванию.

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#образование #ссузы

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