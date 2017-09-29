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29сентября
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В садоводческом товариществе Благовещенска незаконно вырубили деревья

В садоводческом товариществе Благовещенска незаконно вырубили деревья

Амурские активисты Общероссийского народного фронта проверяют законность вырубки деревьев в садоводческом товариществе города Благовещенска. Информация о вырубке поступила в региональное отделение ОНФ от жителя областного центра, возмущенного действиями хозяев соседнего дачного участка.

«Как нам стало известно, в мае 2017 года владельцы одного из земельных наделов, расположенных в районе 5-й стройки города Благовещенска, вырубили около 20 молодых деревьев и четыре взрослых куста боярышника, которые ранее были выращены другими дачниками для использования плодов в лечебных целях, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – По словам заявителя, деревья оказались на самовольно захваченной соседями лесной территории и не вписывались в план благоустройства их дачного участка».

Разбираясь в проблеме, общественники направили обращения в природоохранную прокуратуру и городскую мэрию с просьбой провести проверку законности вырубки насаждений. В ответном письме администрации Благовещенска активистов ОНФ проинформировали о выявленных фактах незаконной обрезки деревьев, произведенной на территории садоводческого товарищества без разрешения городского управления ЖКХ.

В связи с этим собранные муниципальными властями материалы были переданы в полицию для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Ситуацию с уничтожением зеленых насаждений в черте областного центра эксперты ОНФ держат на контроле.

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#закон #природа #происшествия

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